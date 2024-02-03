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Атаковала растения тля? Вот способы для борьбы

Что делать, если на растения напала тля

2:10
Садоводство » Вредители и болезни

Если на ваших растениях небольшие насекомые, то это тля. Она питается соками растений и может причинить серьёзный вред вашим культурным и декоративным растениям. Однако существует несколько эффективных способов борьбы с тлёй, которые можно попробовать:

Что делать, если на растения напала тля
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

1. Проверьте растения на наличие тли. Регулярное наблюдение за растениями поможет быстро определить наличие тлей и принять соответствующие меры.

2. Механическое удаление. Если обнаружите тлей на своих растениях, можно использовать мягкую кисточку или ватный тампон, смоченные в мыльном растворе или спирте, чтобы осторожно смыть насекомых с растения.

3. Мыльный раствор. Создайте раствор мягкого мыла и воды, затем нанесите его на растения, особенно на обратную сторону листьев, где обычно скапливаются тли. Мыло помогает уничтожить покровные вещества, которые защищают тлей.

4. Природные враги. Привлекайте искусственных врагов тлей, таких как ледибуги, хищные осы, жуки и некоторые виды птиц, которые могут съесть тлей на вашем саду. Обратитесь в гидропонные или садовые магазины за такими животными.

5. Натуральные отпугиватели. Используйте растения, такие как лук, чеснок и пырей, в качестве отпугивателей тли. Разместите их вокруг растений или сделайте настой из них и опрыскайте ими растения.

6. Химические репелленты. Если всё остальное не помогает, можно использовать химические инсектициды, которые эффективно уничтожают тлей. Однако помните, что они могут быть вредными для полезных насекомых и могут вызывать загрязнение окружающей среды, поэтому следуйте указаниям на упаковке и используйте их осторожно.

Важно помнить, что борьба с тлёй — это постоянный процесс, поэтому следует проводить регулярные осмотры и принимать меры по предотвращению и уничтожению насекомых. Помните, что здоровые растения имеют меньше шансов быть атакованными тлёй, поэтому следуйте правильным методам ухода за растениями, включая регулярный полив и удобрение.

Как без химии бороться с тлей на комнатных растениях
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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