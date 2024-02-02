Сажали рассаду? Рассказываем, как сделать всё, чтобы она принесла плоды

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Как не погубить январскую рассаду

2:47
Садоводство » Советы

Наверняка уже немало садоводов посадили январскую рассаду. Несмотря на вашу стремительную деятельность, стоит помнить, что нежные ростки нуждаются в особом уходе, чтобы сохранить их здоровье и преуспеть с содержанием. В этой статье мы рассмотрим некоторые важные меры предосторожности, которые помогут вам не погубить свою рассаду, выращенную в январе.

Как не погубить январскую рассаду
Фото: https://cdn.fishki.net/

Управление температурой

Зимние солнечные лучи могут быть обманчивыми, поэтому важно контролировать температуру для ваших рассадных растений. Установите теплицу или используйте оковы, чтобы защитить их от переменных погодных условий, таких как мороз. Однако, не забывайте проветривать теплицу в теплые дни и ночи, чтобы избежать перегрева и плесени.

Правильный полив

Рассада, посаженная в январе, обычно нуждается в умеренном поливе. Избегайте переувлажнения почвы, так как это может привести к гниению корней. Контролируйте влажность почвы, используя палец или гигрометр. Вода должна проникать в почву равномерно, но не должна стоять на поверхности.

Подходящая подкормка

Рассаде требуются дополнительные питательные вещества для здорового роста. Используйте удобрения с высоким содержанием азота и фосфора для поддержки развития корней и стебля. Покормите свою рассаду раз в 10-14 дней, следуя инструкциям на упаковке удобрения.

Освещение

В январе дней мало, а солнца не хватает для нормального развития растений. Чтобы обеспечить необходимое освещение, используйте дополнительные источники света, такие как фитолампы или светодиодные лампы. Растения нуждаются в 12-16 часах света в день, чтобы полноценно расти.

Оберегайте от вредителей

Рассада считается особенно уязвимой для насекомых и болезней. Проводите регулярные осмотры растений, чтобы заметить ранние признаки проблем. Используйте органические инсектициды и фунгициды для защиты рассады от вредителей и болезней. Также обратите внимание на лёссовых вредителей, таких как оса, а также стеблевых и следи за лопасточницами и некоторыми грызунами.

Правильная пересадка

Когда рассада достигнет определенного размера и будет готова для пересадки в открытый грунт, будьте очень осторожны, чтобы не повредить нежные корни. Удалите растения из контейнеров аккуратно, оберегая корни от повреждений. Затем разместите их в подготовленные грядки с правильным расстоянием между растениями.

Как видим, спешное выращивание рассады, посаженной в январе, требует внимательного и тщательного ухода. Соблюдая эти рекомендации и отслеживая состояние растений, вы сможете сохранить их здоровье и продолжить радоваться великолепному результату вашего труда.

Как не погубить рассаду
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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