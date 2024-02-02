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Огромное количество сортов хост. Рассказываем о самых популярных

Популярные хосты: рассказываем для начинающих садоводов

3:49
Садоводство » Цветы

Хосты — это одни из самых популярных и любимых растений среди садоводов. Они привлекают своей красотой и разнообразием сортов, а также являются неприхотливыми и легко размножаются. В этой статье мы расскажем о том, как правильно садить хосты и как ухаживать за ними, чтобы они радовали вас своими яркими цветами и здоровым видом.

Популярные хосты: рассказываем для начинающих садоводов
Фото: creativecommons.org by Stan Shebs is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Первый шаг к успешному выращиванию хостов — правильный выбор места для посадки. Хосты любят полутенистые места с рассеянным солнечным светом, поэтому идеальным вариантом будет участок с деревьями или кустарниками, которые создадут необходимую тень. Также важно учитывать, что хосты не любят сильных сквозняков и пересыхания почвы, поэтому выбирайте место, защищенное от ветра и с хорошей влажностью.

При подготовке почвы для посадки хостов, необходимо уделить особое внимание ее качеству. Растение предпочитает рыхлые и плодородные почвы с нейтральной или слегка кислой реакцией. Если ваша почва слишком кислая, можно добавить известковый порошок или древесную золу. Также рекомендуется внести органические удобрения, например, компост или перегной, для обеспечения растения необходимыми питательными веществами.

После выбора места и подготовки почвы, можно приступать к посадке хостов. Рекомендуется сажать растения весной или осенью, когда почва еще не замерзла или не пересохла. Расстояние между растениями должно быть не менее 30 см, чтобы они имели достаточно места для роста и развития. Глубина посадки зависит от размера корневой системы растения, но в среднем это 10-15 см.

После посадки хостов необходимо обеспечить им правильный уход. Основными моментами являются регулярный полив и подкормка. Хосты любят влажную почву, поэтому в период сухости не забывайте поливать растения. Однако избегайте застоя воды, так как это может привести к гниению корней. Что касается подкормки, то рекомендуется проводить ее 2-3 раза в сезон органическими или минеральными удобрениями.

Существует огромное количество сортов хостов, каждый из которых имеет свои особенности и привлекает внимание садоводов. Рассмотрим некоторые из наиболее популярных сортов хост.

Первым в списке можно назвать сорт "Francee". Он отличается крупными зелеными листьями с белыми краями, которые создают эффектный контраст. Этот сорт хоста хорошо растет как на солнечных, так и на тенистых участках, и может достигать высоты до 60 см.

Еще одним популярным сортом является 'Patriot'. Он имеет яркие зеленые листья с белыми полосами и красивые фиолетовые цветы. 'Patriot' отлично смотрится в групповых посадках и может достигать высоты до 50 см.

Сорт "Sum and Substance" привлекает внимание своими огромными желтыми листьями, которые могут достигать диаметра до 30 см. Он хорошо растет на солнечных участках и может достигать высоты до 90 см. Этот сорт хоста станет настоящим украшением любого сада.

Если вы ищете хост с необычными листьями, обратите внимание на сорт 'Blue Angel'. Его листья имеют серебристо-голубой оттенок и могут достигать диаметра до 40 см. Этот сорт хоста отлично смотрится как в солнечных, так и в тенистых местах, и может достигать высоты до 80 см.

Ещё одним популярным сортом является "Guacamole". Он имеет зеленые листья с яркими желтыми полосами и красивые фиолетовые цветы. 'Guacamole' хорошо растёт на солнечных участках и может достигать высоты до 60 см.

Хосты года
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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