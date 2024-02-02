Сельдерей выращивают во многих странах. Посадите этот овощ и на своём участке

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Сельдерей потребляют в пищу по всему миру

2:05
Садоводство » Овощи

Сельдерей — это одно из самых популярных овощей, которое используется в кулинарии по всему миру. Он имеет множество полезных свойств и вкусовых качеств, поэтому неудивительно, что многие люди стремятся выращивать его в своих садах и огородах.

Сельдерей потребляют в пищу по всему миру
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Первым шагом к успешному выращиванию сельдерея является выбор подходящего места для посадки. Он предпочитает солнечные места с хорошо дренированной почвой. Также важно учитывать, что сельдерей является холодостойким растением, поэтому его можно выращивать как весной, так и осенью.

Для посадки сельдерея необходимо подготовить почву, добавив в нее компост или перегной. Затем семена следует посадить на глубину около 1 см и увлажнить почву. После появления всходов, растения нужно проредить, оставляя между ними расстояние около 15 см.

Важным этапом в выращивании сельдерея является поддержание почвы во время роста растений. Она должна быть влажной, но не переувлажненной. Также рекомендуется регулярно подкармливать растения удобрениями, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества.

Когда сельдерей достигает высоты около 15 см, его можно привязать к опоре, чтобы предотвратить повреждение стеблей ветром. Также важно следить за наличием сорняков и удалять их, чтобы они не конкурировали с растениями за питательные вещества.

Сбор урожая сельдерея начинается, когда растения достигают высоты около 30 см. Стебли можно срезать по мере необходимости, оставляя корневую систему в почве для дальнейшего роста. Также можно собрать всю растительную массу целиком, если нужно использовать ее для приготовления супов, салатов или других блюд.

Сельдерей богат витаминами и минералами, такими как витамин К, калий, магний и фолиевая кислота. Он также содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными свободными радикалами в организме. Поэтому включение сельдерея в рацион питания может принести множество пользы для здоровья.

Сельдерей корневой от А до Я в природном земледелии
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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