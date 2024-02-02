Туи это очень любят: четыре правила ухода позволят получить пышные и тёмно-зелёные деревья - никакой желтизны и голых веток

Ваши туи могут стать густыми, пышными и нарядными при минимальных усилиях. Несколько простых советов для улучшения внешнего вида данных деревьев дал Дзен-канал "Садоёж".
Подкисленный грунт. Туи, как и другие хвойные, предпочитают подкисленный грунт. Регулярный полив водой с лимонной кислотой помогает улучшить внешний вид и здоровье растений. Возьмите чайную ложку средства на десять литров воды. Поливайте единожды в месяц.
Опрыскивание кроны весной. Они помогут туям сохранить влагу, предотвращая желтение. подойдёт простая тёплая вода. Проводите процедуру в утреннее время.
Магниевые подкормки. Давайте туям магниевые подкормки пару раз в год для поддержания насыщенного цвета хвои. Опрыскивание сульфатом магния может ускорить действие подкормки и сделать ее более эффективной.
Мульчирование приствольного круга. Туи плохо переносят засуху, поэтому важно предотвратить пересушивание грунта. Мульчирование с использованием хвои или свежих опилок поможет сохранить влагу и подкислить грунт, способствуя шикарной кроне.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.