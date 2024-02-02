Туи это очень любят: четыре правила ухода позволят получить пышные и тёмно-зелёные деревья - никакой желтизны и голых веток

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Туям требуются четыре важные процедуры

1:11
Садоводство » Деревья и кустарники

Ваши туи могут стать густыми, пышными и нарядными при минимальных усилиях. Несколько простых советов для улучшения внешнего вида данных деревьев дал Дзен-канал "Садоёж".

Туям требуются четыре важные процедуры
Фото: Own work by Athantor is licensed under GNU Free Documentation License.

Подкисленный грунт. Туи, как и другие хвойные, предпочитают подкисленный грунт. Регулярный полив водой с лимонной кислотой помогает улучшить внешний вид и здоровье растений. Возьмите чайную ложку средства на десять литров воды. Поливайте единожды в месяц.

Опрыскивание кроны весной. Они помогут туям сохранить влагу, предотвращая желтение. подойдёт простая тёплая вода. Проводите процедуру в утреннее время.

Магниевые подкормки. Давайте туям магниевые подкормки пару раз в год для поддержания насыщенного цвета хвои. Опрыскивание сульфатом магния может ускорить действие подкормки и сделать ее более эффективной.

Мульчирование приствольного круга. Туи плохо переносят засуху, поэтому важно предотвратить пересушивание грунта. Мульчирование с использованием хвои или свежих опилок поможет сохранить влагу и подкислить грунт, способствуя шикарной кроне.

Виды и сорта туи. Какую посадить у себя в саду ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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