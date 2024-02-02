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Пять "плохих соседей" : не сажайте их рядом со сливой, чтобы не потерять урожай

Слива плохо растёт рядом с яблоней, вишней, орешником, высокорослыми деревьями

1:10
Садоводство » Плодовые

Слива может плохо расти рядом с определёнными растениями. Часто её плодоношение падает из-за "плохих соседей". Дзен-канал "Садоёж" рассказал, рядом с какими растениями лучше не сажать сливу.

Слива плохо растёт рядом с яблоней, вишней, орешником, высокорослыми деревьями
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims) by No machine-readable author provided. Bogdan assumed (based on copyright claims). is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Яблони. Обе культуры подвержены монилиозу. Если одно дерево заразилось, есть риск передачи инфекции на другое. При соседстве регулярный осмотр на монилиоз обязателен, чтобы сохранить сад.

Орехи. Они могут задерживать рост сливы, выделяя в почву юглон. Грецкий орех и лещина лучше сажать подальше, чтобы не влиять на развитие других растений.

Вишня. Она может подавлять рост сливы. Обе культуры нуждаются в кальции, поэтому важно регулярно вносить подкормку.

Высокорослые деревья. Они создавать тень. Слива предпочитает солнечное место, поэтому стоит избегать затенения.

Растения с высоким потреблением воды. Слива требовательна к влажности грунта, особенно в период цветения и плодоношения. Не стоит сажать её рядом с растениями, потребляющими много воды (берёзой, иргой, хвойными культурами).

Как выращивать сливы?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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