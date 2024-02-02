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Кроме томатов и перцев. Рассказываем, что вырастить можно ещё в теплице

Что можно выращивать в теплице

2:13
Садоводство

Теплица является отличным местом для выращивания различных культур, помимо популярных помидоров и перцев. В данной статье мы рассмотрим несколько других растений, которые успешно процветают в теплице.

Что можно выращивать в теплице
Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Огурцы: Огурцы являются прекрасным выбором для выращивания в теплице. Эти растения обожают тепло и влажность, что делает теплицу идеальным местом для их произрастания. Огурцы можно выращивать как плетистыми, так и вертикальными способами, экономя место и повышая урожайность.

Баклажаны: Баклажаны также являются отличным выбором для тепличного выращивания. Они требуют тепла и хорошего освещения, что делает их идеальным кандидатом для теплицы. Баклажаны в теплице обычно даже более плодовиты, чем те, которые выращиваются на открытом воздухе.

Зелень: Различные виды зелени, такие как шпинат, салат, укроп, петрушка и базилик, могут быть успешно выращены в теплице. Теплица защищает растения от погодных условий, позволяя выращивать зелень круглый год. Выращивание зелени в теплице также позволяет избежать проблем с вредителями и болезнями.

Бобовые: Некоторые виды бобовых, такие как горох, фасоль и бобы, могут быть успешно выращены в теплице. Они требуют тепла для укоренения и роста, поэтому теплица является отличным местом для их выращивания. Бобовые также способствуют обогащению почвы азотом.

Цветы: Теплица также может служить отличным местом для выращивания цветочных культур. Некоторые популярные цветы, которые можно выращивать в теплице, включают герани, фуксии, бегонии и флоксы. Теплица обеспечивает идеальные условия для роста и защиты этих растений от погодных колебаний.

Теплица предоставляет множество возможностей для выращивания различных культур. Она обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий, создаёт оптимальные температурные и освещённые условия, что способствует успешному росту и развитию растений. Выращивание огурцов, баклажанов, зелени, бобовых и цветов в теплице позволяет повысить урожайность и получить качественную продукцию.

Что посадить в теплице?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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