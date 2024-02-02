Эти сорта морковки дадут богатый урожай на дачном участке

Сорта моркови для обильного урожая

3:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Морковь — один из самых популярных и полезных овощей, который можно выращивать на огороде. Чтобы получить обильный урожай, важно выбрать правильный сорт моркови.

Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Существует большое разнообразие сортов моркови, которые различаются по срокам созревания, форме, цвету и вкусу. При выборе сорта моркови следует учитывать следующие факторы:

Срок созревания. Морковь можно разделить на ранние, средние и поздние сорта. Ранние сорта созревают через 2-3 месяца после посева, средние — через 3-4 месяца, поздние — через 4-5 месяцев. Выбор срока созревания зависит от того, когда вы хотите получить урожай.

Форма. Морковь может быть круглой, конической, цилиндрической или удлиненной. Круглая морковь обычно более сочная и сладкая, но она не так хорошо хранится. Коническая и цилиндрическая морковь более лежкая, но она не такая сочная.

Цвет. Морковь может быть оранжевой, желтой, фиолетовой и даже белой. Оранжевая морковь содержит больше бета-каротина, чем морковь других цветов.

Вкус. Морковь может быть сладкой, горькой или нейтральной. Сладкая морковь больше подходит для употребления в сыром виде, а горькая — для приготовления блюд.

Лучшие сорта моркови для выращивания на огороде:

Аленка. Раннеспелый сорт моркови с коническими корнеплодами длиной до 15 см. Окраска корнеплодов оранжевая, мякоть сочная и сладкая. Урожайность сорта составляет до 5 кг с квадратного метра.

Виктория. Среднеспелый сорт моркови с цилиндрическими корнеплодами длиной до 20 см. Окраска корнеплодов оранжевая, мякоть сочная и сладкая. Урожайность сорта составляет до 6 кг с квадратного метра.

Нантская 4. Среднеспелый сорт моркови с коническими корнеплодами длиной до 15 см. Окраска корнеплодов оранжевая, мякоть сочная и сладкая. Урожайность сорта составляет до 7 кг с квадратного метра.

Шантенэ 2461. Позднеспелый сорт моркови с коническими корнеплодами длиной до 20 см. Окраска корнеплодов оранжевая, мякоть сочная и сладкая. Урожайность сорта составляет до 8 кг с квадратного метра.

Каротель парижская. Сорт моркови с короткими цилиндрическими корнеплодами длиной до 10 см. Окраска корнеплодов оранжевая, мякоть сочная и сладкая. Урожайность сорта составляет до 5 кг с квадратного метра.

Эти сорта моркови проверены временем и пользуются популярностью у огородников. Они дают высокие урожаи, хорошо хранятся и имеют отличный вкус.