Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы. Этот компост, после перегнивания, становится отличным удобрением, способствующим росту и урожайности растений. Однако некоторые неосторожные действия могут лишить компост его полезных свойств.
Избегайте бросать в компост ботву, пораженную фитофторой, так как это может привести к распространению болезни на другие растения.
Также не добавляйте семена, экскременты домашних животных, падалицу, сорняки и обработанные химикатами растения, чтобы избежать загрязнения компоста.
Конструкция компостной ямы имеет значение. Использование старой бочки или металлического ящика может вызвать проблемы, так как недостаточная циркуляция воздуха приведет к кислородному голоданию компоста. Рекомендуется использовать деревянные ящики, обеспечивая хорошую вентиляцию.
Для поддержания оптимальных условий разложения органических материалов регулярно перемешивайте компост. Это помогает ускорить процесс и предотвращает образование кислых участков.
Внимательное ворочение также обеспечивает равномерную обработку компоста и улучшение его качества.
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