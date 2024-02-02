Не отравляйте свой сад и огород: ни в коем случае не бросайте в компост эти отходы жизнедеятельности

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Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников

1:29
Садоводство » Советы

Заведение компостной ямы: базовые правила и ошибки, которые стоит избегать

Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы. Этот компост, после перегнивания, становится отличным удобрением, способствующим росту и урожайности растений. Однако некоторые неосторожные действия могут лишить компост его полезных свойств.

Эффективное использование компостной ямы: советы для дачников
Фото: flickr. com by normanack is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты, которые следует исключить

Избегайте бросать в компост ботву, пораженную фитофторой, так как это может привести к распространению болезни на другие растения.

Также не добавляйте семена, экскременты домашних животных, падалицу, сорняки и обработанные химикатами растения, чтобы избежать загрязнения компоста.

Важность правильной конструкции ямы

Конструкция компостной ямы имеет значение. Использование старой бочки или металлического ящика может вызвать проблемы, так как недостаточная циркуляция воздуха приведет к кислородному голоданию компоста. Рекомендуется использовать деревянные ящики, обеспечивая хорошую вентиляцию.

Регулярное ворочение компоста

Для поддержания оптимальных условий разложения органических материалов регулярно перемешивайте компост. Это помогает ускорить процесс и предотвращает образование кислых участков.

Внимательное ворочение также обеспечивает равномерную обработку компоста и улучшение его качества.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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