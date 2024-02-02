Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться

Любители вкусной и сладкой клубники должны начать подготовку к летнему урожаю уже весной.
Специальные советы помогут огородникам обеспечить кусты клубники богатым урожаем, который порадует всех в дачном сообществе.
Очистка и подготовка грядок: первые шаги
После таяния снега необходимо приступить к очистке грядок. Избавьтесь от прошлогодней листвы и мусора. Срежьте старые листья с кустов, удалите засохшие ягоды, цветоносы и лишние усики.
Рыхление почвы и удобрение: создание благоприятного окружения
Проведите рыхление почвы, чтобы обеспечить ей доступ к воздуху и улучшить прогрев. Затем щедро удобрите клубнику органической подкормкой.
Теплая вода с марганцовкой: защита от вредителей
Весной полив клубники теплой водой с добавлением марганцовки поможет избавить ягоду от мошек и других вредных насекомых.
Профилактический уход: зола и компост
Осуществляйте профилактический уход за клубникой, применяя золу, которая отпугивает вредителей. Посыпайте ею листья кустов и подсыпайте компост под кусты и между рядами.
Следуя этим правилам, вы обеспечите кусты клубники благоприятными условиями, и ваш урожай будет обильным и вкусным.
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