Кусты клубники будут утопать в больших и тяжелых ягодах: 4 совета, как этого добиться

Богатый урожай клубники: советы по уходу весной

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Любители вкусной и сладкой клубники должны начать подготовку к летнему урожаю уже весной.

Фото: 500px by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Специальные советы помогут огородникам обеспечить кусты клубники богатым урожаем, который порадует всех в дачном сообществе.

Очистка и подготовка грядок: первые шаги

После таяния снега необходимо приступить к очистке грядок. Избавьтесь от прошлогодней листвы и мусора. Срежьте старые листья с кустов, удалите засохшие ягоды, цветоносы и лишние усики.

Рыхление почвы и удобрение: создание благоприятного окружения

Проведите рыхление почвы, чтобы обеспечить ей доступ к воздуху и улучшить прогрев. Затем щедро удобрите клубнику органической подкормкой.

Теплая вода с марганцовкой: защита от вредителей

Весной полив клубники теплой водой с добавлением марганцовки поможет избавить ягоду от мошек и других вредных насекомых.

Профилактический уход: зола и компост

Осуществляйте профилактический уход за клубникой, применяя золу, которая отпугивает вредителей. Посыпайте ею листья кустов и подсыпайте компост под кусты и между рядами.

Следуя этим правилам, вы обеспечите кусты клубники благоприятными условиями, и ваш урожай будет обильным и вкусным.