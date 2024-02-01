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3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам

1:39
Садоводство » Советы

Ценность этих культур для дачников заключается в полезных плодах, но, несмотря на это, они прикладывают усилия к контролю их распространения.

3 полезных растения, которые разрастаются как сорняки и причиняют головную боль дачникам
Фото: commons.wikimedia. org by Deodandem is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Способность этих культур быстро распространяться по дачному участку сравнима с ростом сорняков. Когда эти растения растут рядом с забором соседа, саженцы могут прорваться и на его участке.

Первой такой культурой является вишня. Это дерево порадует дачников богатыми витаминами ягодами, из которых они готовят варенье или компоты. Однако оно стремится расширить свою территорию в саду и даже проникнуть на огород или соседский участок.

Второй ценной "сорнячкой" считается малина. Хотя её ягоды полезны, кусты также могут доставить много хлопот. Малина размножается черенками, обладая разветвленной корневой системой, которая захватывает все больше земли после каждого сезона.

Хрен, саженец которого сложно избавиться, также приносит заботы. Его корневище и корни выкапывают вместе, стремясь удалить всё: корневище, придаточные и боковые корни. Чем более тщательно производится это удаление, тем больше шансов избавиться от этого настойчивого овоща.

Для остановки вишни и малины применяют одинаковые методы. Вокруг деревьев и кустов выкапывают рвы глубиной примерно полметра, затем кладут в них листы оцинкованного металла и закрепляют их кольями. После этого рвы закапывают и плотно утрамбовывают. Это довольно просто сделать, если деревья или кусты сконцентрированы на определенном участке. Лишние черенки и отростки также удаляют.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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