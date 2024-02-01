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Урожай в прошлом году не удался, а ведь нужна была лишь чайная ложечка сахара, что всё получилось

1:13
Садоводство » Советы

Внимательные дачники всегда заботятся о привлечении пчел в свой сад, особенно если цветение растений в текущем году не такое обильное, как ожидалось. Один из простых и эффективных способов привлечения пчел — оставить ложку с сахаром и немного воды на участке.

Урожай в прошлом году не удался, а ведь нужна была лишь чайная ложечка сахара, что всё получилось
Фото: commons.wikimedia. org by Guérin Nicolas ( is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licens

Зачем это нужно? Сахар и вода представляют собой источник питательных веществ для пчел. Сокращение численности пчел — это серьезная проблема, и это отражается в статистике. Пчелы играют важную роль в опылении растений, что стимулирует цветение, аромат и плодоношение.

Без пчелиного опыления растения могут не плодоносить, что в итоге приведет к снижению урожая. Это также может привести к гибели некоторых растений за короткий период времени, и, в конечном итоге, угрожать продовольственной безопасности.

Для дачников не составит труда создать привлекательное место для пчел, предложив им сахарное угощение. Просто оставьте ложку с сахаром или ненужную тарелку с нектаром на своем участке. Это простое действие может сделать каждый владелец садового участка, и пчелы будут благодарны за такое внимание, в свою очередь, обеспечивая обильный урожай.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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