Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкие способы прорастания семян
В Южной Корее изобрели антивирусное покрытие наночастицами серебра
Mirror: постельные клопы заполонили правительственные здания в Лондоне
Упражнение "планка" укрепит мышцы живота, избавит от лишнего жира
Посольство РФ: в Аргентине по запросу Киева задержали прилетевшего гражданина России
Сальдо рассказал о массовом бегстве жителей Херсона из-за ВСУ
Психолог Комолова назвала перепады настроения и бессилие симптомами послеродовой депрессии
Признаки обмана: как распознать ложь по невербальным сигналам
Экспериментальное оружие ВСУ показало России уязвимость НАТО
Скоро не будет снега. Рассказываем, как обработать цветник

Как обработать цветник, когда сойдёт снег

2:16
Садоводство » Цветы

После долгой зимы, когда снег наконец-то сходит, и солнце начинает припекать, самое время заняться подготовкой цветника к новому сезону. Необходимо провести целый ряд мероприятий, чтобы растения чувствовали себя хорошо и радовали вас своим цветением.

Как обработать цветник, когда сойдёт снег
Фото: static.independent.co. uk/2022/10/03/07/28103323-5dfff852-94a6-4ed7-b9dd-5c0517d3ec34.jpg

1. Уборка

Первым делом необходимо убрать с цветника весь мусор, который накопился за зиму: опавшие листья, ветки, сорняки. Все это следует сгрести граблями и вывезти за пределы участка.

2. Рыхление почвы

После уборки почву необходимо прорыхлить. Это можно сделать с помощью лопаты, вил или культиватора. Рыхление необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и воды к корням растений.

3. Полив

После рыхления почву необходимо полить. Это можно сделать с помощью лейки или шланга. Полив необходим для того, чтобы почва была влажной и растения не испытывали недостатка в воде.

4. Удобрение

После полива почву необходимо удобрить. Можно использовать как органические, так и минеральные удобрения. Органические удобрения (компост, перегной, торф) вносятся в почву весной и осенью. Минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) вносятся в почву весной и летом.

5. Мульчирование

После внесения удобрений почву необходимо замульчировать. Мульча (кора деревьев, солома, опилки) защищает почву от высыхания, сорняков и вредителей.

6. Посадка и пересадка растений

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к посадке и пересадке растений. Для посадки лучше всего использовать молодые, здоровые растения. При пересадке растений необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить корневую систему.

7. Уход за растениями

После посадки и пересадки растения необходимо регулярно поливать, удобрять и рыхлить почву. Также необходимо защищать растения от вредителей и болезней.

Выполняя эти простые рекомендации, вы сможете подготовить свой цветник к новому сезону и обеспечить растениям комфортные условия для роста и цветения.

Работы в цветниках ранней весной сразу после зимы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Исследование Роскачества: что продаётся под видом сайры
Две плохие новости для Запада: Украина накануне поражения, а Путин побеждает Дмитрий Плотников Украина проиграла России в Международном суде ООН Любовь Степушова Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Нежданный кухонный вредитель: как быстро избавиться от моли и других насекомых на кухне
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
В Германии забеспокоились из-за зависимости от поставок редких металлов из России
Последние материалы
Почему россияне выбирают альтернативное мясо и молоко
Посольство РФ: в Аргентине по запросу Киева задержали прилетевшего гражданина России
Сальдо рассказал о массовом бегстве жителей Херсона из-за ВСУ
Психолог Комолова назвала перепады настроения и бессилие симптомами послеродовой депрессии
Признаки обмана: как распознать ложь по невербальным сигналам
Экспериментальное оружие ВСУ показало России уязвимость НАТО
Россияне готовы потратить на покупку жилья в среднем 3,2 млн рублей
Пентагон обратился к SpaceX с предложением о сотрудничестве
Что говорит выхлопная система: как опытные автомобилисты определяют неисправности двигателя
Mirror рассказала о 21-летнем парне, умершем за несколько дней от рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников