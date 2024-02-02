Скоро не будет снега. Рассказываем, как обработать цветник

Как обработать цветник, когда сойдёт снег

2:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

После долгой зимы, когда снег наконец-то сходит, и солнце начинает припекать, самое время заняться подготовкой цветника к новому сезону. Необходимо провести целый ряд мероприятий, чтобы растения чувствовали себя хорошо и радовали вас своим цветением.

Фото: static.independent.co. uk/2022/10/03/07/28103323-5dfff852-94a6-4ed7-b9dd-5c0517d3ec34.jpg

1. Уборка

Первым делом необходимо убрать с цветника весь мусор, который накопился за зиму: опавшие листья, ветки, сорняки. Все это следует сгрести граблями и вывезти за пределы участка.

2. Рыхление почвы

После уборки почву необходимо прорыхлить. Это можно сделать с помощью лопаты, вил или культиватора. Рыхление необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха и воды к корням растений.

3. Полив

После рыхления почву необходимо полить. Это можно сделать с помощью лейки или шланга. Полив необходим для того, чтобы почва была влажной и растения не испытывали недостатка в воде.

4. Удобрение

После полива почву необходимо удобрить. Можно использовать как органические, так и минеральные удобрения. Органические удобрения (компост, перегной, торф) вносятся в почву весной и осенью. Минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные) вносятся в почву весной и летом.

5. Мульчирование

После внесения удобрений почву необходимо замульчировать. Мульча (кора деревьев, солома, опилки) защищает почву от высыхания, сорняков и вредителей.

6. Посадка и пересадка растений

После того, как все подготовительные работы выполнены, можно приступать к посадке и пересадке растений. Для посадки лучше всего использовать молодые, здоровые растения. При пересадке растений необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить корневую систему.

7. Уход за растениями

После посадки и пересадки растения необходимо регулярно поливать, удобрять и рыхлить почву. Также необходимо защищать растения от вредителей и болезней.

Выполняя эти простые рекомендации, вы сможете подготовить свой цветник к новому сезону и обеспечить растениям комфортные условия для роста и цветения.