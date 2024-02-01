Рассказываем какие сорта картофеля подойдут для жарки

Любите жареный картофель?

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Существует множество различных сортов картофеля, которые подходят для жарки. Каждый сорт имеет свои уникальные характеристики и особенности, которые делают его идеальным для определенных блюд. В этой статье мы рассмотрим несколько популярных сортов картофеля, которые обладают отличными вкусовыми и текстурными качествами при жарке.

Фото: Own work by Midori is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Один из самых известных сортов картофеля для жарки — это Руссет (Russet). Он имеет крупные коричневые клубни со специфическим длинным и овальным видом. Руссет обладает густой и плотной текстурой, которая делает его идеальным для жарки. Он также содержит больше крахмала по сравнению с другими сортами, что добавляет хрустящую корочку при жарке. Этот сорт картофеля часто используется для приготовления картофельных чипсов, жареных картофельных дольек и картофельного пюре.

Ещё один популярный сорт картофеля для жарки — это Ямс (Yam). Он имеет оранжевый цвет и сладкий вкус. Ямс обладает более твердой и сухой текстурой по сравнению с обычным картофелем, поэтому он хорошо держит форму при жарке. Он обычно используется для приготовления жареных ломтиков, картофельных кубиков и картофельных каш.

Также интересным сортом картофеля для жарки является Киппо (Kipfler). Этот сорт имеет удлинённую форму и заострённые концы, напоминающие грушу. Киппо обладает более сладким и мягким вкусом по сравнению с другими сортами картофеля. Он хорошо подходит для жарки благодаря своей нежной текстуре и непреоборимому вкусу. Киппо может быть использован для приготовления жареных картофельных колец, жареных дольек и овощной смеси.

Кроме вышеперечисленных сортов, существует ещё множество других вариантов картофеля для жарки, каждый из которых предлагает свои уникальные вкусовые и текстурные характеристики. Важно выбрать правильный сорт в зависимости от предпочтений и целей приготовления блюда.