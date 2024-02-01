Подкормите этим клубнику после таяния снега: больше не увидите серой гнили на ягодах

Садовую клубнику полезно подкармливать йодом. Этот препарат прекрасно стимулирует рост культуры, укрепляет её иммунитет и препятствует появлению серой гнили.
После того, как снег растает, сделайте следующий раствор. В десяти литрах воды разведите десять капель йода. Вода должна быть отстоянной. Данной жидкостью полейте кусты. Всего необходимо провести подкормку три раза каждые десять дней, пишет Telegram-канал "Удачная Дача: Дизайн".
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