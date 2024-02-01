Поливать и укрывать не надо: этот красивейший неприхотливый почвопокровник украсит участок без хлопот

Почвопокровники пользуются популярностью в ландшафтном дизайне, особенно активно применяются на альпийских горках, склонах и пустующих участках. Из них выделяется антеннария, которая заслуживает внимания благодаря своей неприхотливости и красивому цветению. Это многолетнее растение высотой до 30 см, которое также называют "кошачьей лапкой" из-за своих мягких соцветий, напоминающих подушечки кошачьих лап.
Антеннария имеет серебристо-зелёные опушённые побеги и листья, а цветки окрашены в белые, розовые или красные оттенки. Различные виды подходят для ландшафтного дизайна.
Растение предпочитает солнечные места и не переносит затенения, лучше всего развивается на сухих почвах с хорошей водопроницаемостью. Антеннария не требует особого ухода. Она устойчива к засухе и зимостойка. В укрытии нет необходимости, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Периодическое деление кустов рекомендуется для поддержания их компактности. Растение эффектно смотрится в различных композициях, будь то расщелины между камнями, пошаговые дорожки, пейзажные цветники или на каменистых склонах и подпорных стенках.
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