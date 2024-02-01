Вода в бочке для полива теплолюбивых овощей не "зацветёт", если бросить в нее это копеечное средство

Для полива растений предпочтительно использовать теплую воду, поэтому дачники часто используют бочки, размещенные на солнечных участках, чтобы вода прогревалась днем и ночью. Это обеспечивает идеальные условия для полива теплолюбивых культур, таких как помидоры и огурцы.
Однако со временем в этих бочках может появиться зеленый налет, что делает воду непригодной для полива растений. Попытки добавить медный купорос для борьбы с этим явлением могут быть неэффективными, так как медь медленно распадается, и ее части могут оседать в воде, нанося вред растениям.
Лучшим вариантом является использование марганцовки, которая предотвращает зеленый налет в бочках. Это также защищает веточки роголистника или наяда от изменения цвета.
Важно помнить о регулярной очистке бочек, которую рекомендуется проводить раз в две недели. Кроме того, не следует плотно закрывать бочки крышкой, чтобы уменьшить испарение воды. Но самое важное — регулярно менять воду, чтобы избежать ее застоя и сохранить качество полива.
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