Этот дивный цветок источает сладчайший аромат: он изумительно красив — идеален для бедных почв

Данный красивейший цветок пока не особо популярен, но он поражает своей яркостью и изысканной красотой. В растении сочетаются оригинальность листьев, колючек, яркость бутонов. С ним можно создавать пышные композиции в саду. Кроме того, растение неприхотливо в уходе. Речь идёт об аргемоне.

Фото: Own work by Vikramjit Kakati is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported