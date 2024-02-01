Этот дивный цветок источает сладчайший аромат: он изумительно красив — идеален для бедных почв

Данный красивейший цветок пока не особо популярен, но он поражает своей яркостью и изысканной красотой. В растении сочетаются оригинальность листьев, колючек, яркость бутонов. С ним можно создавать пышные композиции в саду. Кроме того, растение неприхотливо в уходе. Речь идёт об аргемоне.
Растение рекомендуется выращивать как однолетник даже в тёплых климатических условиях. Обычно высота аргемоны составляет около полуметра, но в благоприятных условиях некоторые сорта могут достигать метровой высоты.
Её листья жёсткие и колючие, окрашены красивым сизым оттенком. Крупные цветы напоминают маки, а их нежные лепестки реагируют на лёгкий ветерок. Есть белые, кремовые, жёлтые сорта. Аргемона цветёт с середины лета до начала холодов, пишет Дзен-канал "Ландшафтный дизайн".
Ещё одним преимуществом цветка является приятный аромат. Он сладкий, манит пчёл и бабочек. Для нормального роста важно обеспечить хорошее освещение.
Растение устойчиво к ветру и может процветать в любом грунте, даже каменистом или песчаном, за исключением переувлажнённой почвы. Кусты следует размещать на расстоянии около 30 см.
Аргемона требует минимального полива. Подкормки применяются только на бедных почвах раз в 2 недели перед началом цветения.
Цветок идеально подходит для посадки на участках с бедной и сухой почвой, где не растут другие культуры.
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