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Сочные гроздья красной смородины порадуют дачников, если соблюдать эти правила выращивания

1:22
Садоводство » Советы

Хороший уход за красной смородиной является залогом обильного урожая, который радует дачников до самой поздней осени, когда кусты буквально усыпаны сочными гроздьями ягод.

Сочные гроздья красной смородины порадуют дачников, если соблюдать эти правила выращивания
Фото: commons.wikimedia. org by Dezidor is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Чтобы достичь такого успеха, садоводы прибегают к народным хитростям, которые не требуют больших затрат или временных усилий.

Один из ключевых аспектов — борьба с вредителями, которые могут серьезно повредить кусты смородины. Для отпугивания насекомых дачники прибегают к опрыскиванию растений настойкой из луковой и чесночной шелухи.

Кроме того, рядом с кустами смородины можно высаживать чистотел или чеснок, такие растения также помогут отпугнуть вредителей. Еще одним эффективным средством является посадка горчицы вблизи кустов.

Важным аспектом является регулярный полив растений, особенно когда начинаются завязи и формируются ягоды.

В качестве удобрений часто используют золу и перепревшую крапиву, что способствует здоровому росту и развитию кустов.

Для обеспечения хорошего урожая необходимо также проводить обрезку лишних ветвей, которые могут запутаться и мешать друг другу. То же самое относится и к ветвям, касающимся земли — они могут стать причиной гниения и болезней. Дачники, желающие размножить кусты, могут прикапывать такие ветки в землю.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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