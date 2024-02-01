Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кусты смородины и крыжовника являются близкими родственниками, что подразумевает возможность их совместной посадки при условии должного ухода и обработки.

Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это связано с особыми биологическими требованиями видов, делающими эти кустарники восприимчивыми к одинаковым заболеваниям.

Красная смородина

Культура красной смородины обладает большей устойчивостью к вредителям и заболеваниям по сравнению с черной смородиной. Крыжовник, высаженный рядом, будет прекрасно себя чувствовать. Однако следует избегать посадки черной смородины вблизи.

Черная смородина

Как только вредители обратили внимание на черный кустарник, они могут перебраться и на крыжовник, привлекая определенные вредители, такие как огневка. Заболевания, такие как мучнистая роса, также могут переходить с одного куста на другой.

Место посадки

Рекомендуется избегать посадки смородины и крыжовника в местах с повышенной влажностью. Здесь существует риск развития мучнистой росы, предпочитающей тень и влагу. При посадке следует избегать близости к розам и огурцовым грядкам.

Профилактика

В целях профилактики заболеваний осенью рекомендуется сжигать опавшую листву. Весной перед распусканием почек поливание кустов крыжовника и смородины горячей кипяченой водой может быть эффективным методом профилактики. Эти процедуры рекомендуется проводить до начала распускания почек.