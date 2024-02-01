Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вареники с пряными карамелизированными яблоками: вкуснейший десерт для постного меню
Витамин D: польза от природного источника на даче
Риелтор Богданова советует игнорировать объявления с дешёвыми квартирами
Тюменский волонтёр приютила трёх собак из Бурятии, которым грозила эвтаназия
Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Останкинском районе Москвы
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Военный эксперт Насонов заявил, что прямые поставки снарядов GLSDB Украине дадут США двойную выгоду
TMZ: Алек Болдуин не признал вину
Утечка капитала из России, снижение цен на газ и нефть приведут к курсу 120 рублей за доллар

Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы

1:27
Садоводство » Советы

Кусты смородины и крыжовника являются близкими родственниками, что подразумевает возможность их совместной посадки при условии должного ухода и обработки.

Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы
Фото: commons.wikimedia. org by Изображение сделано защитником природы Натубико; vivism. info is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это связано с особыми биологическими требованиями видов, делающими эти кустарники восприимчивыми к одинаковым заболеваниям.

Красная смородина

Культура красной смородины обладает большей устойчивостью к вредителям и заболеваниям по сравнению с черной смородиной. Крыжовник, высаженный рядом, будет прекрасно себя чувствовать. Однако следует избегать посадки черной смородины вблизи.

Черная смородина

Как только вредители обратили внимание на черный кустарник, они могут перебраться и на крыжовник, привлекая определенные вредители, такие как огневка. Заболевания, такие как мучнистая роса, также могут переходить с одного куста на другой.

Место посадки

Рекомендуется избегать посадки смородины и крыжовника в местах с повышенной влажностью. Здесь существует риск развития мучнистой росы, предпочитающей тень и влагу. При посадке следует избегать близости к розам и огурцовым грядкам.

Профилактика

В целях профилактики заболеваний осенью рекомендуется сжигать опавшую листву. Весной перед распусканием почек поливание кустов крыжовника и смородины горячей кипяченой водой может быть эффективным методом профилактики. Эти процедуры рекомендуется проводить до начала распускания почек.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
13 китайских бригад развернули истребители-невидимки J-20: США и Тайвань напряглись Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак
Пшённая каша в необычной подаче: аппетитный пшённик с курагой и изюмом
Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП
Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП
Последние материалы
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
После такой стирки вещей с растительным маслом вещи вновь станут яркими, тусклость уйдёт
Ученые Китая назвали чеснок продуктом, который эффективно борется с повышенным холестерином
Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Хейли Бибер
Как правильно выбрать ёмкость для рассады
Нежная, воздушная текстура пюре с такими добавками покорит даже сердца гурманов
Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго
Шагнули вперед: какие пластические операции звезды делают на ноги
Почему на АЗС всегда только один вид дизельного топлива: объяснение от журнала "За рулем"
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников