Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы

Кусты смородины и крыжовника являются близкими родственниками, что подразумевает возможность их совместной посадки при условии должного ухода и обработки.
Это связано с особыми биологическими требованиями видов, делающими эти кустарники восприимчивыми к одинаковым заболеваниям.
Красная смородина
Культура красной смородины обладает большей устойчивостью к вредителям и заболеваниям по сравнению с черной смородиной. Крыжовник, высаженный рядом, будет прекрасно себя чувствовать. Однако следует избегать посадки черной смородины вблизи.
Черная смородина
Как только вредители обратили внимание на черный кустарник, они могут перебраться и на крыжовник, привлекая определенные вредители, такие как огневка. Заболевания, такие как мучнистая роса, также могут переходить с одного куста на другой.
Место посадки
Рекомендуется избегать посадки смородины и крыжовника в местах с повышенной влажностью. Здесь существует риск развития мучнистой росы, предпочитающей тень и влагу. При посадке следует избегать близости к розам и огурцовым грядкам.
Профилактика
В целях профилактики заболеваний осенью рекомендуется сжигать опавшую листву. Весной перед распусканием почек поливание кустов крыжовника и смородины горячей кипяченой водой может быть эффективным методом профилактики. Эти процедуры рекомендуется проводить до начала распускания почек.
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