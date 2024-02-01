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Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго

Садоводство » Вредители и болезни

С наступлением нового сезона у дачников появляется множество забот, включая проблемы с вредителями, которые могут нанести вред посевам. Одним из таких неприятных гостей является землеройка, зверь, похожий на полевую мышь, способный нанести ущерб культурным растениям.

Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго
Фото: commons.wikimedia. org by Holger Casselmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Способы избавления от землероек

Традиционно садоводы предпринимают борьбу с землеройкой, начиная с народных методов, и лишь в крайних случаях прибегают к использованию химических средств.

Отпугивающие запахи и вибрация:

  • Подбрасывание продуктов и веществ с резким запахом в норы.
  • Создание вибрации в почве.
  • Затопление подземных ходов водой.
  • Высадка растений (бархатцы, мята, полынь и др.).
  • Присутствие кошек.

Отпугивание запахом:

  • Раскладывание несвежих рыбных отходов по участку.
  • Применение ароматизаторов на ветошь, смоченную в керосине, нашатыре и другие средства промышленной химии.

Механические и химические методы

Механические методы:

  • Использование ловушек и отпугивателей.
  • Ультразвуковые отпугиватели, считающиеся гуманным средством, заставляющим животное покинуть местность.

Химические методы:

  • Физическое устранение особей и их потомства с использованием ядохимикатов, доступных в специализированных магазинах.
  • Привлечение специалистов для применения газообразных инсектицидов в норах с целью уничтожения подземных обитателей в запущенных случаях.

Выбор метода зависит от конкретной ситуации, но важно понимать, что существует широкий арсенал средств, начиная от народных рецептов и заканчивая химическими препаратами, чтобы защитить посевы от землероек.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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