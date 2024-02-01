Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго

С наступлением нового сезона у дачников появляется множество забот, включая проблемы с вредителями, которые могут нанести вред посевам. Одним из таких неприятных гостей является землеройка, зверь, похожий на полевую мышь, способный нанести ущерб культурным растениям.
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Способы избавления от землероек
Традиционно садоводы предпринимают борьбу с землеройкой, начиная с народных методов, и лишь в крайних случаях прибегают к использованию химических средств.
Отпугивающие запахи и вибрация:
Подбрасывание продуктов и веществ с резким запахом в норы.
Создание вибрации в почве.
Затопление подземных ходов водой.
Высадка растений (бархатцы, мята, полынь и др.).
Присутствие кошек.
Отпугивание запахом:
Раскладывание несвежих рыбных отходов по участку.
Применение ароматизаторов на ветошь, смоченную в керосине, нашатыре и другие средства промышленной химии.
Механические и химические методы
Механические методы:
Использование ловушек и отпугивателей.
Ультразвуковые отпугиватели, считающиеся гуманным средством, заставляющим животное покинуть местность.
Химические методы:
Физическое устранение особей и их потомства с использованием ядохимикатов, доступных в специализированных магазинах.
Привлечение специалистов для применения газообразных инсектицидов в норах с целью уничтожения подземных обитателей в запущенных случаях.
Выбор метода зависит от конкретной ситуации, но важно понимать, что существует широкий арсенал средств, начиная от народных рецептов и заканчивая химическими препаратами, чтобы защитить посевы от землероек.
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