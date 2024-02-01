Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго

С наступлением нового сезона у дачников появляется множество забот, включая проблемы с вредителями, которые могут нанести вред посевам. Одним из таких неприятных гостей является землеройка, зверь, похожий на полевую мышь, способный нанести ущерб культурным растениям.

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Способы избавления от землероек

Традиционно садоводы предпринимают борьбу с землеройкой, начиная с народных методов, и лишь в крайних случаях прибегают к использованию химических средств.

Отпугивающие запахи и вибрация:

Подбрасывание продуктов и веществ с резким запахом в норы.

Создание вибрации в почве.

Затопление подземных ходов водой.

Высадка растений (бархатцы, мята, полынь и др.).

Присутствие кошек.

Отпугивание запахом:

Раскладывание несвежих рыбных отходов по участку.

Применение ароматизаторов на ветошь, смоченную в керосине, нашатыре и другие средства промышленной химии.

Механические и химические методы

Механические методы:

Использование ловушек и отпугивателей.

Ультразвуковые отпугиватели, считающиеся гуманным средством, заставляющим животное покинуть местность.

Химические методы:

Физическое устранение особей и их потомства с использованием ядохимикатов, доступных в специализированных магазинах.

Привлечение специалистов для применения газообразных инсектицидов в норах с целью уничтожения подземных обитателей в запущенных случаях.

Выбор метода зависит от конкретной ситуации, но важно понимать, что существует широкий арсенал средств, начиная от народных рецептов и заканчивая химическими препаратами, чтобы защитить посевы от землероек.