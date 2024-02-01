Сегодня представлено огромное количество сортов яблок

Выберите свой необычный сорт яблок

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

В мире садоводства существует бесконечное множество разных сортов яблок. Каждый год появляются новые и необычные гибриды, которые привлекают внимание садоводов-экспериментаторов. Если вы хотите разнообразить свой сад новыми сортами яблок, то вам стоит обратить внимание на несколько интересных вариантов.

Фото: Wikimedia Commons by MarkusHagenlocher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одним из таких уникальных сортов яблок является "Кавели". Этот сорт был разработан в 2015 году селекционерами из Нидерландов. Яблоки "Кавели" имеют сладкий вкус, с легкой кислинкой, а их кожура имеет насыщенную пурпурную окраску. Это сорт отлично сохраняет свежесть и состояние даже в течение нескольких месяцев после созревания. Помимо вкусовых качеств, "Кавели" можно отличить по необычной форме яблока — они выглядят как жемчужины, несколько сплюснутые с боков.

Ещё одним экзотическим сортом является "Шафранка". Эти яблоки имеют яркую оранжевую окраску, что делает их неповторимыми в саду. Они обладают легким ароматом и сочным мякотью, а вкус напоминает сочетание спелых персиков и апельсинов. "Шафранка" также характеризуется повышенной устойчивостью к болезням и вредителям.

Нельзя не упомянуть и сорт "Фантастика". Это яблоко, которое получило свое название за свою неповторимую и фантастическую внешность. Они имеют зеленовато-желтую кожуру с вишневым румянцем и уникальную форму. Внутри они сладкие, сочные и хрустящие. "Фантастика" отличается хорошей зимостойкостью и устойчивостью к болезням, что делает его привлекательным для садоводов.

И наконец, сорт "Звездный дождь" является настоящим открытием для любителей необычных сортов яблок. Это удивительное яблоко обладает звездообразным рисунком на кожуре, который создает впечатление, что на яблоке сверкают маленькие звезды. Они обладают освежающим вкусом с легкой кислинкой. "Звездный дождь" также является отличным источником витамина C и антиоксидантов.

Если вы являетесь садоводом-экспериментатором и хотите создать в своём саду истинное яблоневое царство, то новые и необычные сорта яблок — идеальный выбор. "Кавели", "Шафранка", "Фантастика" и "Звёздный дождь" порадуют вас своими не только неповторимыми вкусовыми и ароматическими качествами, но и удивительным внешним видом. Не бойтесь экспериментировать и делать свой сад ярким и уникальным.