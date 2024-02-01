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Прочные тепличные конструкции могут сломаться. Рассказываем, что делать

Что делать, если сломалось укрытие роз?

1:43
Садоводство » Советы

Бывают ситуации, когда из-за тяжёлого снежного покрова могут сломаться укрытия, тепличные конструкции. Если говорить про розы, то тонкие каркасы легко деформируются, ломаются. Рассказываем, что делать, чтобы ваши цветы выжили. 

Что делать, если сломалось укрытие роз?
Фото: en.wikipedia by Sasukekun22 is licensed under GNU Free Documentation License

Оцените ущерб

Постарайтесь определить, насколько серьезно сломано укрытие для роз. Если сломана только небольшая часть или крепления, вы можете попробовать восстановить его самостоятельно. Если же укрытие полностью разрушено, вам, возможно, придется приобрести новое или заменить его другим временным укрытием.

Временные решения

Если у вас нет возможности сразу приобрести новое укрытие, вы можете использовать временные материалы, чтобы защитить розы от погоды. Вы можете использовать пленку или пластиковые пакеты, чтобы накрыть розы до тех пор, пока вы не сможете установить новое укрытие.

Приобретите новое укрытие

Если ваше укрытие роз полностью разрушено, вам придётся приобрести новое. Вы можете найти их в специализированных магазинах или заказать онлайн. Убедитесь, что новое укрытие соответствует размеру и потребностям ваших роз.

Установите новое укрытие

Следуйте инструкциям по установке и настройте новое укрытие для роз. Убедитесь, что оно прочно закреплено, чтобы предотвратить повторное разрушение.

Предупреждайте будущие сломанные укрытия

Чтобы избежать повторных случаев сломанных укрытий, вы можете принять некоторые меры предосторожности. Убедитесь, что укрытие для роз установлено крепко и надежно. Также важно выбирать укрытия, которые подходят для погодных условий вашего региона и могут выдерживать снег, ветер и другие экстремальные условия.

Под тяжестью снега - сломались укрытия для роз. Что делать?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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