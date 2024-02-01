Для крепкой и здоровой рассады важно правильно выбрать ёмкость для её выращивания

Как правильно выбрать ёмкость для рассады

3:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Существует множество различных видов ёмкостей для рассады, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать ёмкости для рассады, чтобы обеспечить ей наилучшие условия для роста и развития.

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Виды емкостей для рассады

Существует множество различных видов емкостей для рассады, которые можно разделить на несколько основных групп:

Пластиковые горшочки и кассеты — это наиболее распространённый вид ёмкостей для рассады. Пластиковые горшочки и кассеты лёгкие, удобные в использовании и недорогие. Однако они не всегда обеспечивают достаточную аэрацию корневой системы, поэтому рассаду в пластиковых горшочках и кассетах необходимо чаще поливать.

Торфяные горшочки изготавливаются из спрессованного торфа. Они имеют ряд преимуществ перед пластиковыми горшочками и кассетами: обеспечивают лучшую аэрацию корневой системы, позволяют избежать пикировки рассады, а также являются экологически безопасными. Однако торфяные горшочки более дорогие, чем пластиковые, и их сложнее найти в продаже.

Деревянные ящики и горшки также являются хорошим выбором для выращивания рассады. Они обеспечивают хорошую аэрацию корневой системы и позволяют легко регулировать влажность почвы. Однако деревянные ящики и горшки более тяжёлые и дорогие, чем пластиковые.

Если у вас нет возможности приобрести емкости для рассады в магазине, вы можете сделать их самостоятельно. Для этого можно использовать различные материалы, такие как пластиковые бутылки, пищевые контейнеры, яичная скорлупа и т. д.

Как выбрать ёмкость для рассады

При выборе ёмкости для рассады следует учитывать следующие факторы:

Размер емкости. Емкость должна быть достаточно просторной, чтобы корневая система рассады могла свободно развиваться. Оптимальный объём емкости для выращивания рассады овощных культур составляет 0,5-1 л, для цветочных культур — 0,2-0,5 л.

Форма ёмкости. Ёмкость должна иметь форму, которая позволит корневой системе рассады развиваться равномерно. Лучше всего выбирать емкости цилиндрической или квадратной формы.

Материал ёмкости. Материал емкости должен быть воздухопроницаемым, чтобы обеспечить достаточную аэрацию корневой системы. Лучше всего выбирать емкости из пластика, торфа или дерева.

Наличие дренажных отверстий. В дне емкости должны быть дренажные отверстия, чтобы лишняя влага могла свободно стекать. Это позволит избежать переувлажнения почвы и загнивания корневой системы рассады.

Общие рекомендации по выбору ёмкости для рассады

Для выращивания рассады овощных культур лучше всего подходят ёмкости объемом 0,5-1 л.

Для выращивания рассады цветочных культур лучше всего подходят ёмкости объемом 0,2-0,5 л.

Лучше всего выбирать ёмкости цилиндрической или квадратной формы.

Ёмкости должны быть изготовлены из воздухопроницаемого материала, такого как пластик, торф или дерево.

На дне ёмкости должны быть дренажные отверстия.