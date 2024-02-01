Для крепкой и здоровой рассады важно правильно выбрать ёмкость для её выращивания

Существует множество различных видов ёмкостей для рассады, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать ёмкости для рассады, чтобы обеспечить ей наилучшие условия для роста и развития.
Виды емкостей для рассады
Существует множество различных видов емкостей для рассады, которые можно разделить на несколько основных групп:
Пластиковые горшочки и кассеты — это наиболее распространённый вид ёмкостей для рассады. Пластиковые горшочки и кассеты лёгкие, удобные в использовании и недорогие. Однако они не всегда обеспечивают достаточную аэрацию корневой системы, поэтому рассаду в пластиковых горшочках и кассетах необходимо чаще поливать.
Торфяные горшочки изготавливаются из спрессованного торфа. Они имеют ряд преимуществ перед пластиковыми горшочками и кассетами: обеспечивают лучшую аэрацию корневой системы, позволяют избежать пикировки рассады, а также являются экологически безопасными. Однако торфяные горшочки более дорогие, чем пластиковые, и их сложнее найти в продаже.
Деревянные ящики и горшки также являются хорошим выбором для выращивания рассады. Они обеспечивают хорошую аэрацию корневой системы и позволяют легко регулировать влажность почвы. Однако деревянные ящики и горшки более тяжёлые и дорогие, чем пластиковые.
Если у вас нет возможности приобрести емкости для рассады в магазине, вы можете сделать их самостоятельно. Для этого можно использовать различные материалы, такие как пластиковые бутылки, пищевые контейнеры, яичная скорлупа и т. д.
Как выбрать ёмкость для рассады
При выборе ёмкости для рассады следует учитывать следующие факторы:
Общие рекомендации по выбору ёмкости для рассады
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