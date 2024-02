Для крепкой и здоровой рассады важно правильно выбрать ёмкость для её выращивания

Your browser does not support the audio element.

Существует множество различных видов ёмкостей для рассады, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать ёмкости для рассады, чтобы обеспечить ей наилучшие условия для роста и развития.

Фото: commons.wikimedia. org by KVDP is licensed under released into the public domain by the copyright holder