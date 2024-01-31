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Можно ли помидоры и огурцы выращивать в одной теплице?

Помидоры и огурцы: как выращивать овощи вместе

2:58
Садоводство » Овощи

Помидоры и огурцы можно выращивать в одной теплице, однако для этого нужно создать оптимальные условия для обоих культур.

Помидоры и огурцы: как выращивать овощи вместе
Фото: 500px by Breanna Larow is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Микроклимат для помидоров и огурцов

Помидоры и огурцы являются теплолюбивыми культурами, поэтому для их выращивания в теплице необходимо поддерживать температуру не ниже +18°C. Оптимальная температура для помидоров составляет +22-25°C, а для огурцов — +25-28°C.

Помидоры и огурцы также нуждаются во влажном воздухе, поэтому в теплице необходимо поддерживать влажность воздуха на уровне 60-70%. Для этого можно использовать увлажнители воздуха или регулярно опрыскивать растения водой.

Почва для помидоров и огурцов

Помидоры и огурцы предпочитают плодородные, хорошо дренированные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6-7). Для выращивания этих культур в теплице можно использовать готовую почвосмесь для томатов и огурцов или приготовить ее самостоятельно.

Для приготовления почвосмеси для помидоров и огурцов необходимо смешать в равных частях дерновую землю, перегной и песок. Можно также добавить в почвосмесь немного древесной золы или комплексного минерального удобрения.

Уход за помидорами и огурцами в теплице

Помидоры и огурцы нуждаются в регулярном поливе, подкормках и формировании кустов. Их нужно поливать тёплой водой (не ниже +20°C) по мере подсыхания почвы. Нельзя допускать переувлажнения почвы, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Подкармливать помидоры и огурцы нужно каждые 10-14 дней комплексным минеральным удобрением. Дозировка удобрения должна быть указана на упаковке препарата.

Овощи также нуждаются в формировании кустов. Это необходимо для того, чтобы растения не загущались и получали достаточное количество света и питательных веществ.

Формирование кустов помидоров заключается в удалении боковых побегов, растущих из пазух листьев. Оставлять нужно только основной стебель и несколько пасынков, которые будут формировать боковые побеги.

Формирование кустов огурцов заключается в прищипывании точки роста главного стебля после образования 4-5 листьев. Это стимулирует рост боковых побегов, на которых будут формироваться завязи.

Болезни и вредители помидоров и огурцов

Помидоры и огурцы могут поражаться различными болезнями и вредителями. Для защиты растений от болезней и вредителей необходимо проводить профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами.

Профилактические обработки фунгицидами проводят до цветения растений. Профилактические обработки инсектицидами проводят после цветения растений.

Своевременное проведение профилактических обработок поможет защитить помидоры и огурцы от болезней и вредителей и получить хороший урожай.

Томаты и огурцы в одной теплице
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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