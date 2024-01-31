Как выбрать свеклу, которая вас порадует урожаем

Сладкая и крупная свекла для посадки

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свекла является одним из самых полезных и вкусных овощей. Она содержит большое количество витаминов и минералов, необходимых для правильного функционирования организма. Свекла благотворно влияет на пищеварение, улучшает работу печени и почек, укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус.

Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Если вы хотите вырастить на своём участке сладкую и крупную свеклу, то вам следует обратить внимание на следующие сорта:

Бордо 237. Этот сорт свеклы является одним из самых распространенных и популярных. Плоды его имеют темно-бордовый цвет, округлую форму и сладкий вкус. Сорт Бордо 237 устойчив к болезням и вредителям, а также хорошо переносит неблагоприятные погодные условия.

Цилиндра. Этот сорт свеклы отличается цилиндрической формой плодов. Они имеют темно-красный цвет и сладкий вкус. Сорт Цилиндра устойчив к болезням и вредителям, а также хорошо переносит засуху.

Двусемянная свекла. Этот сорт свеклы отличается наличием двух семян в каждом плоде. Это позволяет получить более ранний и обильный урожай. Двусемянная свекла имеет темно-красный цвет и сладкий вкус. Она устойчива к болезням и вредителям, а также хорошо переносит неблагоприятные погодные условия.

Выращивать свеклу несложно. Для этого нужно выбрать солнечный участок с лёгкой и плодородной почвой. Свеклу можно сеять весной или летом. После появления всходов их нужно проредить, оставляя между растениями расстояние 10-15 см. Свеклу нужно регулярно поливать и подкармливать. Урожай свеклы можно собирать осенью.

Свекла является очень полезным и вкусным овощем. Она может использоваться для приготовления различных блюд, таких как борщи, супы, салаты и винегреты. Свекла также может быть использована для приготовления соков и кваса.