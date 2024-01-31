Эти дела в огороде необходимо сделать только в феврале

Самые важные дела в огороде

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сейчас на улице уже ощутимо увеличивается продолжительность светового дня. Это значит, что дачнику пора открывать понемногу новый сезон. Например, уже можно задерживать снег на огороде, сходить с ревизией в погреб, посмотреть состояние теплицы и многое другое. Чтобы вы ничего не забыли, мы составили список дел, которые необходимо сделать в феврале.

Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.

Поработать со снегом

Эта зима снежная, поэтому нужно своевременно очищать от снега крыши, строения, теплицы и др. Убирать нужно снег с дорожек, участков и даже там, где ничего не растёт. Снег нужно переносить в теплицу и на грядки с подзимними посевами — чеснока, дука, спаржи, петрушки и др. Также можно установить снегозаградительные щиты.

Провести ревизию посадочного материала и проверить его на всхожесть

Мы уже писали, что сейчас время, когда нужно провести ревизию всех семян. Причем февраль — самый поздник месяц, когда это нужно сделать. Помните, что семена лука, моркови, перца, сельдерея, укропа, баклажанов сохраняют схожесть до 3 лет; базилика, капусты, редьки — до 5 лет; арбузов, дынь, кабачков, огурцов, свеклы, томатов, тыквы — до 7 лет.

Закупить семена

Сейчас лучшее время, когда дачники стремятся обновить посевной ассортимент. Специалисты советуют за новинками не гнаться, а покупать те сорта, которые уже хорошо зарекомендовали себя на вашем участке.

Подготовить семена к посеву

Некоторые семена нуждаются в прогревании, другие — в стратификации, третьи нужно выдержать в воде, насыщенной воздухом.

Заготовить грунт для рассады

В начале февраля принесите в дом запасы перегноя, компоста, дерновой и листовой земли. Во время составления почвенных смесей опирайтесь на собственный опыт (лучше не экспериментировать).

Подготовить емкости для рассады

Для рассады подойдут ящики, стаканчики, горшочки, кассеты и др. Выбор ёмкостей зависит от вида культуры, способа выращивания.

Заготовить удобрения

Дома в феврале можно собирать кухонные отходы, чтобы весной заложить их в компост.

Провести ревизию инвентаря

Все инструменты к началу огородного сезона должны быть в полном порядке, поэтому необходимо всё проверить. Сломанный инвентарь отремонтировать надо либо заменить на новый.

Спланировать огород

Февраль — хороший месяц для составления плана посевов. Так, нужно составить список растений, которые планируете выращивать. Учтите все особенности культуры, требования к почве, освещению.

Посеять на рассаду овощи и прорастить картофель

В конце февраля сажают на рассаду овощи. Это баклажаны, помидоры, перец, капусту и др.