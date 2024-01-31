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Эти дела в огороде необходимо сделать только в феврале

Самые важные дела в огороде

2:51
Садоводство » Овощи

Сейчас на улице уже ощутимо увеличивается продолжительность светового дня. Это значит, что дачнику пора открывать понемногу новый сезон. Например, уже можно задерживать снег на огороде, сходить с ревизией в погреб, посмотреть состояние теплицы и многое другое. Чтобы вы ничего не забыли, мы составили список дел, которые необходимо сделать в феврале.

Самые важные дела в огороде
Фото: "garden" by lakelou is licensed under CC BY 2.0.
  • Поработать со снегом

Эта зима снежная, поэтому нужно своевременно очищать от снега крыши, строения, теплицы и др. Убирать нужно снег с дорожек, участков и даже там, где ничего не растёт. Снег нужно переносить в теплицу и на грядки с подзимними посевами — чеснока, дука, спаржи, петрушки и др. Также можно установить снегозаградительные щиты.

  • Провести ревизию посадочного материала и проверить его на всхожесть

Мы уже писали, что сейчас время, когда нужно провести ревизию всех семян. Причем февраль — самый поздник месяц, когда это нужно сделать. Помните, что семена лука, моркови, перца, сельдерея, укропа, баклажанов сохраняют схожесть до 3 лет; базилика, капусты, редьки — до 5 лет; арбузов, дынь, кабачков, огурцов, свеклы, томатов, тыквы — до 7 лет.

  • Закупить семена

Сейчас лучшее время, когда дачники стремятся обновить посевной ассортимент. Специалисты советуют за новинками не гнаться, а покупать те сорта, которые уже хорошо зарекомендовали себя на вашем участке.

  • Подготовить семена к посеву

Некоторые семена нуждаются в прогревании, другие — в стратификации, третьи нужно выдержать в воде, насыщенной воздухом.

  • Заготовить грунт для рассады

В начале февраля принесите в дом запасы перегноя, компоста, дерновой и листовой земли. Во время составления почвенных смесей опирайтесь на собственный опыт (лучше не экспериментировать).

  • Подготовить емкости для рассады

Для рассады подойдут ящики, стаканчики, горшочки, кассеты и др. Выбор ёмкостей зависит от вида культуры, способа выращивания.

  • Заготовить удобрения

Дома в феврале можно собирать кухонные отходы, чтобы весной заложить их в компост.

  • Провести ревизию инвентаря

Все инструменты к началу огородного сезона должны быть в полном порядке, поэтому необходимо всё проверить. Сломанный инвентарь отремонтировать надо либо заменить на новый.

  • Спланировать огород

Февраль — хороший месяц для составления плана посевов. Так, нужно составить список растений, которые планируете выращивать. Учтите все особенности культуры, требования к почве, освещению.

  • Посеять на рассаду овощи и прорастить картофель

В конце февраля сажают на рассаду овощи. Это баклажаны, помидоры, перец, капусту и др.

Что обязательно сеять в феврале
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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