Рассказываем о самых важных делах в цветнике, которые нужно сделать в феврале

Февральские дела в цветнике: подготовка к весне и забота о растениях

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Февраль — это время, когда мы уже ощущаем приближение весны, и цветники начинают просыпаться от зимней спячки. Это идеальный месяц для подготовки сада к новому сезону и заботы о растениях. В этой статье мы рассмотрим самые важные дела в феврале, которые помогут вам создать красивый и процветающий цветник.

Фото: www.homefortheharvest. com/wp-content/uploads/2021/06/The-Best-Flowers-That-Come-Back-Every-Year-Perennial-Flowers.jpg

Подготовка грунта

Февраль — хорошее время для подготовки грунта к посадке новых растений. Проследите, чтобы грунт был достаточно рыхлым и удобренным. Удалите сорные растения и пролейте грунт органическим удобрением или компостом. Это поможет улучшить плодородие почвы и предоставит растениям необходимые питательные вещества для роста.

Обрезка растений

Февраль — время для обрезки некоторых растений, чтобы они могли лучше расти и цвести в новом сезоне. Обрежьте сухие и поврежденные ветки деревьев и кустарников, а также удалите отцветшие цветы и стебли. Это поможет стимулировать новый рост и сохранить хорошую форму растений.

Полив

В феврале важно следить за поливом растений. Если зима была сухой и недостаточно снежной, почва может стать сухой. Полейте растения в теплые дни, когда земля оттаивает и становится доступной для влаги. Однако, не переусердствуйте с поливом, чтобы избежать переувлажнения и гниения корней.

Подкормка растений

Февраль — время для подкормки растений, чтобы они получили достаточное количество питательных веществ перед активным ростом весной. Используйте органические удобрения или специальные удобрения для цветущих растений. Равномерно распределите удобрение почве вокруг растений, следуя инструкциям на упаковке.

Защита от вредителей

Февраль — время, когда некоторые вредители начинают активно размножаться. Следите за растениями и обрабатывайте их средствами от вредителей, если необходимо. Используйте органические или биологические средства, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Заключение: Февраль — важный месяц для подготовки сада к весеннему сезону. Подготовьте грунт, обрежьте растения, проведите полив и подкормку, а также защитите их от вредителей. Эти простые, но важные дела помогут вам создать здоровый и красивый цветник, который будет радовать вас весь сезон. Поэтому, не забывайте уделить внимание своему саду в феврале и наслаждайтесь результатами весной.