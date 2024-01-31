Знали, что яблоня относится к семечковым культурам?

Дачникам на заметку: классификация плодовых и других культур

4:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Всё многообразие плодовых растений принято классифицировать на производственно-биологические группы, в основу которых положены требования плодовых пород к условиям произрастания и зональность размещения, пищевая и технологическая ценность плодов и продуктов их переработки, морфологическое сходство плодов и другие признаки.

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Плодовые культуры, согласно классификации, принятой в растениеводстве, подразделяют на несколько производственно-биологических групп:

семечковые культуры — яблоня, груша, рябина, арония, боярышник, мушмула, хеномелес;

косточковые культуры — абрикос, персик, миндаль, вишня, черёмуха, микровишня, луизения, принсепия;

ягодные культуры — малина, земляника, смородина, крыжовник, виноград, актинидия, жимолость, клюква, брусника, голубика, черника;

второстепенные плодовые культуры умеренного пояса — облепиха, шиповник, калина, бузина, барбарис, шелковица;

орехоплодные культуры — грецкий орех, каштан, пекан, фисташка;

субтропические культуры — гранат, хурма, инжир, фейхоа, зизифус, олива;

цитрусовые — лимон, апельсин, манжарин;

тропические культуры — банан, ананас, манго, дынное дерево, кокосовая, финиковая и масличная пальмы.

Кроме того, плодовые растения по степени их окультуривания разделяют на три группы: промышленные, перспективные и дикорастущие.

Знали ли вы какая польза от плодовых культур?

1. Пищевая ценность

Плодовые культуры являются источником различных питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка и антиоксиданты. Они обеспечивают энергию и поддерживают общее состояние здоровья.

2. Укрепление иммунной системы

Плоды богаты витаминами и антиоксидантами, которые помогают защитить организм от инфекций и болезней. Они укрепляют иммунную систему, делая человека более устойчивым к заболеваниям.

3. Улучшение пищеварения

Плодовые культуры содержат большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение, предотвращает запоры и нормализует микрофлору кишечника.

4. Снижение риска хронических заболеваний

Плоды содержат антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и защищают клетки организма от повреждений. Регулярное употребление плодов может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет и некоторые виды рака.



5. Поддержание здоровой кожи и волос

Плоды содержат витамины и минералы, которые способствуют здоровью кожи и волос. Витамин С, содержащийся в плодах, участвует в образовании коллагена, который отвечает за упругость и молодость кожи. Витамины группы В поддерживают здоровье волос и ногтей.



6. Профилактика ожирения

Плоды содержат мало калорий и жиров, но богаты клетчаткой, которая дает чувство сытости и снижает аппетит. Употребление плодов в качестве перекуса может помочь контролировать вес и предотвратить ожирение.

7. Улучшение настроения

Плоды содержат витамины и минералы, которые способствуют выработке гормонов счастья, таких как серотонин и дофамин. Регулярное употребление плодов может улучшить настроение, снизить стресс и тревожность.

8. Защита от ультрафиолетового излучения

Плоды содержат антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением. Регулярное употребление плодов может снизить риск развития рака кожи и других кожных заболеваний.

9. Улучшение зрения

Плоды содержат витамин А и другие каротиноиды, которые необходимы для поддержания здорового зрения. Регулярное употребление плодов может снизить риск развития возрастной макулодистрофии и других заболеваний глаз.

10. Антиоксидантная защита

Плоды содержат различные антиоксиданты, такие как витамины С и Е, каротиноиды и флавоноиды. Эти вещества помогают защитить организм от повреждений, вызванных свободными радикалами. Антиоксидантная защита плодов может снизить риск развития хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет.