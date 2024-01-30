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При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего

1:35
Садоводство » Комнатные цветы

Иногда из-за недостатка внимания или отсутствия времени для ухода цветы начинают проявлять признаки заболевания, такие как желтеющие листья и их последующее усыхание.

При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Фото: commons.wikimedia. org by Star61 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Диагностика болезней цветов бывает сложной, но если, кроме того, появились мошки, вы можете быть уверены, что они являются источником болезни, и вам придется предпринимать меры, чтобы спасти растение.

Мошки имеют привычку обитать и размножаться в горшках с цветами, и их появление может быть вызвано высокой влажностью и использованием некачественных удобрений.

Для борьбы с этим вопросом можно прибегнуть к промышленным средствам, но прежде чем сделать покупку, рассмотрите народный метод с использованием спичек.

Состав спичечных головок включает серу и фосфор, которые не только улучшают почву, но также могут быть использованы для борьбы с насекомыми.

Применение этого метода следующее: на один средний вазон потребуется 3-5 спичек, которые просто воткнуты в грунт головками вниз на половину их длины. Расстояние между спичками должно составлять 3-5 см.

Через неделю количество мошек уменьшится, а спустя месяц они практически полностью исчезнут.

Растение, в свою очередь, вернется к нормальному состоянию, и дальнейший уход не потребует особых усилий.

Мошки исчезнут в результате вымывания серы в грунт во время полива, создавая для них непригодные условия обитания, при этом не причиняя вреда растению.

Важно периодически проверять спички на наличие серы и, при необходимости, проводить их замену.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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