При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Иногда из-за недостатка внимания или отсутствия времени для ухода цветы начинают проявлять признаки заболевания, такие как желтеющие листья и их последующее усыхание.

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Диагностика болезней цветов бывает сложной, но если, кроме того, появились мошки, вы можете быть уверены, что они являются источником болезни, и вам придется предпринимать меры, чтобы спасти растение.

Мошки имеют привычку обитать и размножаться в горшках с цветами, и их появление может быть вызвано высокой влажностью и использованием некачественных удобрений.

Для борьбы с этим вопросом можно прибегнуть к промышленным средствам, но прежде чем сделать покупку, рассмотрите народный метод с использованием спичек.

Состав спичечных головок включает серу и фосфор, которые не только улучшают почву, но также могут быть использованы для борьбы с насекомыми.

Применение этого метода следующее: на один средний вазон потребуется 3-5 спичек, которые просто воткнуты в грунт головками вниз на половину их длины. Расстояние между спичками должно составлять 3-5 см.

Через неделю количество мошек уменьшится, а спустя месяц они практически полностью исчезнут.

Растение, в свою очередь, вернется к нормальному состоянию, и дальнейший уход не потребует особых усилий.

Мошки исчезнут в результате вымывания серы в грунт во время полива, создавая для них непригодные условия обитания, при этом не причиняя вреда растению.

Важно периодически проверять спички на наличие серы и, при необходимости, проводить их замену.