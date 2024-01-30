Медовая вода поможет каждому цветочку на красной смородине стать вкусной ягодкой

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В период цветения красной смородины, дачники часто радуются обилию цветков, рассматривая это как предвестие богатого урожая. Однако это часто становится ошибкой неопытных садоводов.

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Небольшое количество опылителей или дефицит питательных веществ могут помешать полноценному формированию ягод, даже если цветы обильны. Поэтому привлечение опылителей, таких как пчелы или шмели, становится ключевым фактором.

Для привлечения этих насекомых цветы смородины обрабатывают медовой водичкой. Для приготовления такой воды, к литру предварительно кипяченной воды, добавляют большую ложку меда.

Однако когда смородина начинает формировать ягоды, необходимо принимать меры по удобрению. Опытные садоводы начинают с рыхления и насыщения почвы кислородом.

На этапе формирования ягод, на каждое растение вносится приготовленная зола в объеме стакана, после чего проводится полив в соответствии с правилами. Эти действия играют важную роль в формировании качественного и обильного урожая красной смородины.