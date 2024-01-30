Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жульен в "ракушках" — интересное блюдо на ужин
Зелень придает аромат любому супу: опытные хозяйки знают, как ее правильно добавлять в первое
Комментатор Губерниев усомнился в правильности действий дисквалифицированной Валиевой и её команды
Автоэксперт Рузанов назвал детали автомобиля, которые больше всего страдают в морозы
Названы способы получения налоговый вычет за покупку жилья
Шиномонтажник объяснил, почему глупо владеть двумя комплектами резины на литых дисках
Ученые обнаружили опасный химикат в туалетной бумаге разных брендов
Бедность иногда живет в головах, а не карманах: 5 деталей в квартире, выдающих бедность хозяйки
Гастроэнтеролог Слюняева рассказала россиянам, как правильно пить воду перед сном

Медовая вода поможет каждому цветочку на красной смородине стать вкусной ягодкой

1:05
Садоводство » Советы

В период цветения красной смородины, дачники часто радуются обилию цветков, рассматривая это как предвестие богатого урожая. Однако это часто становится ошибкой неопытных садоводов.

Медовая вода поможет каждому цветочку на красной смородине стать вкусной ягодкой
Фото: commons.wikimedia. org by Rasbak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Небольшое количество опылителей или дефицит питательных веществ могут помешать полноценному формированию ягод, даже если цветы обильны. Поэтому привлечение опылителей, таких как пчелы или шмели, становится ключевым фактором.

Для привлечения этих насекомых цветы смородины обрабатывают медовой водичкой. Для приготовления такой воды, к литру предварительно кипяченной воды, добавляют большую ложку меда.

Однако когда смородина начинает формировать ягоды, необходимо принимать меры по удобрению. Опытные садоводы начинают с рыхления и насыщения почвы кислородом.

На этапе формирования ягод, на каждое растение вносится приготовленная зола в объеме стакана, после чего проводится полив в соответствии с правилами. Эти действия играют важную роль в формировании качественного и обильного урожая красной смородины.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Солнечная вспышка высокого класса нарушила радиосвязь на Земле

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце и её последствиях для человечества.

Гелиогеофизическая служба ИПГ сообщила о мощной вспышке на Солнце
Пять эффективных упражнений, которые помогут избавиться от жира на животе
Попрощайтесь с жиром на животе: пять лучших упражнений помогут в этом
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Актёр Семён Трескунов рассказал о бедственном положении в Испании
ВС РФ выбили большую часть танков "Леопард-2": "Абрамсы" держатся вдали от боёв Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
В Нидерландах поразились желанию Латвии прекратить транзит российского зерна
Коррозия, утечка масла, поломки: как понять, что пора продавать свой автомобиль
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Идеальные обороты двигателя: как поддерживать баланс между низкими и высокими оборотами для долговечности автомобиля
Последние материалы
И тут, и там показывают: как матча захватила индустрию красоты и в чем ее польза в косметике
Вкуснейший английский бисквит
Львовская область первой на Украине отчиталась о полной "декоммунизации"
Медведев: мир с Японией возможен только при признании Курил территорией РФ
Time: Зеленский превратился в непредсказуемого джокера
Три причины, почему нельзя долго крутить стартер при запуске мотора в мороз
Диетолог Семакова отметила, что мед помогает при похудении
Тренер травмированной фигуристки Симоновой считает, что её воспитаннице очень повезло
Глава ЦРУ предупредил, что 2024 год станет "испытанием на выносливость"
Репортера немецкого ZDF Корпера восхитили темпы восстановления Мариуполя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников