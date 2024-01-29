Рассказываем о профилактических мероприятиях для сада, которые нужно проводить в зимний период

Профилактика сада от вредителей зимой

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Зима — время покоя для сада, но это не значит, что можно забыть о нём до весны. Именно в этот период можно и нужно проводить профилактические мероприятия, направленные на борьбу с вредителями.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

1. Очистка сада от растительных остатков

После листопада необходимо собрать и сжечь все опавшие листья, ветки и другие растительные остатки. Это поможет избавиться от личинок и яиц вредителей, которые могут зимовать в них.

2. Перекопка почвы

Перекопка почвы в саду осенью или ранней весной поможет уничтожить зимующих вредителей и их личинок. При этом следует переворачивать пласты земли, чтобы вредители оказались на поверхности и погибли от мороза.

3. Побелка деревьев и кустарников

Побелка деревьев и кустарников известью или специальными средствами защитит их от морозобоин, солнечных ожогов и вредителей. Побелку следует проводить осенью, перед наступлением морозов.

4. Осмотр деревьев и кустарников

Зимой необходимо регулярно осматривать деревья и кустарники, чтобы вовремя выявить и уничтожить вредителей. Особое внимание следует уделять стволам и ветвям.

5. Использование ловушек

Для борьбы с грызунами можно использовать специальные ловушки. Ловушки следует разместить в местах, где чаще всего появляются грызуны.

6. Химическая обработка сада

В случае сильного заражения сада вредителями можно провести химическую обработку. Однако использовать химические средства следует только в крайнем случае, так как они могут нанести вред растениям и полезным насекомым.

7. Привлечение полезных насекомых

Для борьбы с вредителями можно привлечь полезных насекомых, таких как божьи коровки, златоглазки и паразитические осы. Для этого в саду можно высадить растения, привлекающие этих насекомых.

Профилактические мероприятия, проведённые зимой, помогут защитить сад от вредителей и обеспечат хороший урожай в следующем году.