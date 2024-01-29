Не поливайте семена после посадки: ростку придется преодолевать большие трудности чтоб вдохнуть кислорода

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Опытные огородники осознают, что вода — непременный фактор жизни для растений, но излишняя влага иногда оказывается более разрушительной, чем засуха.

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Дачники, стремящиеся к изобилию урожая, вкладывают все свободное время в заботу о посадках: перекапывают почву, борются с сорняками и обильно поливают прорастающие семена.

Полив, безусловно, важен для растений, но, когда дело касается свежих посадок, существует определенное правило. В первую очередь, особую роль играет глубина посадки. Идеально, когда она соответствует пяти размерам семени.

В то время как начинающие огородники спешат поливать почву сразу после посадки, опытные дачники настоятельно отговаривают от этого. При поливе сухая почва становится тяжелой и опускается, и вместе с ней семена также "усаживаются на дно". Неопытный росток вынужден затрачивать больше энергии, чтобы пробиться сквозь грунт. Кроме того, на глубине ощущается дефицит кислорода, что негативно сказывается на развитии корневой системы.

Опытные огородники, прежде чем произвести посадку семян, предварительно увлажняют почву. Это делается за 30-40 минут до высадки. Теплую воду заливают в лунки, а в некоторых случаях применяют даже кипяток, однако в таком случае требуется больше времени для высыхания (до 1 часа). В данном контексте важным фактором является уровень влажности почвы, поскольку избыток воды может стать губительным для семян.