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Ягоды могут оказаться кислыми и невкусными, если дачник не будет соблюдать эти 3 условия выращивания

1:12
Садоводство » Советы

Сладость ягод — важный аспект их общего качества, и важно уделять особое внимание этому аспекту.

Ягоды могут оказаться кислыми и невкусными, если дачник не будет соблюдать эти 3 условия выращивания
Фото: flickr. com by THOR is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Даже если ягоды крупные и красивые, их вкусовые качества могут быть недостаточно приятными, делая их неудовлетворительными для кулинарных нужд.

Есть несколько факторов, которые могут сделать ягоды кислыми или безвкусными.

Погодные условия

Этот аспект часто выходит за пределы контроля, так как погодные условия, такие как дождливое лето или недостаточное количество солнечных дней, зависят от природы. Активный полив также может вызвать водянистый привкус.

Если ягоды растут на участках с недостатком света, это тоже может сделать их кислыми.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения играют ключевую роль в формировании вкусовых характеристик ягод. Регулярное обогащение почвы подходящими минералами — важный момент.

Густота посадок и сорняки

Ягоды не любят конкуренцию, поэтому слишком плотные посадки могут привести к нехватке питательных веществ, отрицательно сказываясь на вкусе плодов. Регулярная прополка, чтобы избавиться от сорняков, также является важной мерой.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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