Как надёжно оградить огород на садовом участке от разрастающихся корней деревьев из сада

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

На приусадебном участке деревья приносят не только тень и прохладу в жаркие дни, но и возможные хлопоты с корневой системой, которая может распространяться на грядки, мешать культивировать землю и даже разрушать фундамент строений.

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Для дачников, не желающих спиливать деревья, существует метод ограничения распространения корней, который помогает сохранить жизнь деревьям и защищает грядки.

Процесс включает в себя выкопку рва вдоль визуальной границы между огородом и садом на глубину полуметра. Расстояние от ямы до ближайшего дерева должно составлять не менее 10 метров.

Такой подход позволяет удалить избыточные корни, не оказывая негативного воздействия на здоровье растений. Корни, оказавшиеся в рве, удаляют при помощи пилы, топора или секатора.

Следующий шаг включает в себя изоляцию корневой системы, при этом оптимальным материалом считается тонкий оцинкованный металлический лист.

Непригодными для этой цели являются плотные полиэтиленовые пленки, служащие 3-4 года, а также шифер и рубероид. Последний, несмотря на свою прочность, имеет срок службы в почве всего 4 года.

Лист металла закрепляется кольями, а его верхнюю часть подгибают, учитывая возможное проседание грунта, чтобы острая часть не выходила на поверхность и не представляла угрозы для травмирования. Конструкцию затем укладывают в землю и утрамбовывают.