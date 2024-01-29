Липкие капли на листьях орхидеи: удивительный цветок умоляет вас о помощи

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Обнаружение липких капель на орхидее свидетельствует о том, что цветку требуется внимание и забота. Это явный сигнал для владельцев, указывающий на необходимость помочь растению.

Фото: Public domain images website by Leon Brooks is licensed under public domain

Уход за орхидеями существенно отличается от того, который требуется для других цветов в доме.

Появление липких капель на листьях орхидеи может быть обусловлено несколькими причинами, и следует предпринять определенные шаги для спасения растения.

Выделение влаги

Все растения естественным образом выделяют влагу на поверхность своих листьев. Липкие капли могут возникнуть из-за минеральных солей и сахара. Это явление не является опасным для жизни растения, если капли расположены на нижней стороне листа вдоль краев и обладают одинаковой формой.

Присутствие вредителей

Ещё одной причиной липких капель может быть наличие вредителей. Если капли образуются на различных участках листка и сопровождаются следами повреждений, это может быть вызвано мелкими насекомыми-вредителями, такими как падь.

Внеклеточный нектар

Иногда на растении появляется медвяная роса, которая служит для привлечения пчел и муравьев. Такие капли не представляют угрозы для растения и могут быть оставлены без удаления.