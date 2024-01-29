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Война с поганками: опасные для детей и животных грибы могут захватить весь участок неопытного дачника

1:55
Садоводство » Вредители и болезни

Появление поганок на дачном участке поганки обусловлено такими условиями, такими как влажность и тепло. Эти грибы предпочитают расти на старых пнях и деревьях, а затем, распространяясь с помощью спор, захватывают весь огород. Несмотря на забавный внешний вид, соседство с ними не приносит радости.

Война с поганками: опасные для детей и животных грибы могут захватить весь участок неопытного дачника
Фото: commons.wikimedia. org by Stu's Images is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Появление поганок может свидетельствовать о плодородии почвы, однако оно также является сигналом негативных изменений в грунте, требующих немедленных мер.

Причины роста поганок на дачном участке

Одной из причин активного развития этих грибов на огороде являются гниющие остатки. Поганки могут появляться не только там, где собирается мусор, но и в окрестностях этого места.

Они предпочитают соседствовать с деревьями, у которых повреждены или загнившие корни. Влияют на их появление переуплотнение почвы, нарушение воздухообмена и избыточная влажность.

Борьба с поганками на огороде

Поганки представляют опасность для дачного участка, особенно если в саду бывают маленькие дети и домашние животные. Эти грибы могут вызывать различные проблемы, включая отек слизистых, аллергии и даже серьезное отравление.

В случае, если поганки начинают расти рядом с полезными культурными растениями, они конкурируют за влагу и полезные элементы. Для борьбы с этим следует воздержаться от полива грядки и провести вскопывание грунта. Быстрое избавление от грибницы требует ее выкопки вместе с верхним слоем грунта и последующей утилизации вдали от участка.

Также важно освободить участок от пней и деревьев с грибницами. Для этого можно применять соль, которую следует распределить по щелям, где обнаружены грибы.

Если на участке обнаружены поганки, это может также свидетельствовать об окислении почвы. Для коррекции уровня кислотности рекомендуется использовать соответствующие комплексные препараты.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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