Какие симптомы в росте овощей подскажут, каких им не хватает микроэлементов

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В процессе роста томатов, как и любых других растений, большую роль играют микроэлементы. Хотя содержание этих элементов в почве невелико, их значение для физиологии растений огромно.

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Иногда дачники уделяют внимание азоту, фосфору и калию, но забывают о микроэлементах. Специалисты подчеркивают важность этих элементов и рассказывают о симптомах дефицита.

Железо:

Недостаток проявляется в желтизне молодых листьев, а при острой нехватке возможно отмирание тканей.

Медь:

Замедленный рост, утолщение стебля, темные листья с синеватым оттенком — все это симптомы дефицита.

Марганец:

Мелкие листья с светлыми пятнами, вытянутые побеги и слабое развитие характеризуют нехватку марганца.

Цинк:

Светлые и мелкие листья, асимметричное формирование, тонкие и деревянистые стебли — все это признаки дефицита цинка.

Бор:

Замедленное развитие, черные точки на точках роста, хрупкие черешки и темные пятна на плодах — признаки дефицита бора.

Молибден:

Желтизна и закручивание листьев, крапчатость, утолщение стеблей — признаки недостатка молибдена.

Профилактика дефицита:

Специалисты советуют вносить микроудобрения, особенно при использовании только минеральных удобрений.

Органические удобрения содержат некоторое количество микроэлементов, что частично смягчает проблему.

Добавление микроудобрений является ключевым элементом в обеспечении растений всеми необходимыми элементами для полноценного развития.

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