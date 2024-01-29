Какие симптомы в росте овощей подскажут, каких им не хватает микроэлементов

В процессе роста томатов, как и любых других растений, большую роль играют микроэлементы. Хотя содержание этих элементов в почве невелико, их значение для физиологии растений огромно.
Иногда дачники уделяют внимание азоту, фосфору и калию, но забывают о микроэлементах. Специалисты подчеркивают важность этих элементов и рассказывают о симптомах дефицита.
Железо:
Недостаток проявляется в желтизне молодых листьев, а при острой нехватке возможно отмирание тканей.
Медь:
Замедленный рост, утолщение стебля, темные листья с синеватым оттенком — все это симптомы дефицита.
Марганец:
Мелкие листья с светлыми пятнами, вытянутые побеги и слабое развитие характеризуют нехватку марганца.
Цинк:
Светлые и мелкие листья, асимметричное формирование, тонкие и деревянистые стебли — все это признаки дефицита цинка.
Бор:
Замедленное развитие, черные точки на точках роста, хрупкие черешки и темные пятна на плодах — признаки дефицита бора.
Молибден:
Желтизна и закручивание листьев, крапчатость, утолщение стеблей — признаки недостатка молибдена.
Профилактика дефицита:
Добавление микроудобрений является ключевым элементом в обеспечении растений всеми необходимыми элементами для полноценного развития.
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