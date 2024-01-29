Невкусные и горькие кабачки вырастают у неопытных дачников, если они не придерживаются этих правил

Американские Bradley на Украине ломаются в мороз: не помогает и свастика на бортах

Только ядерный удар по Ирану отрезвит его в прокси-войне с США. Выбор - за Байденом

Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон