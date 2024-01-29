Неопытные дачники забывают: почву перед посадкой рассады надо обязательно пропарить. Попробуйте

Для подготовки почвы, предназначенной для посева семян овощей и цветов на рассаду, важно провести тщательную пропарку, иначе рискуете подвергнуть всходы грибковым заболеваниям.
Заготовленный на даче грунт необходимо хорошо пропарить.
Недостаточно пропаренная почва может привести к возникновению грибковых заболеваний у всходов.
После пропаривания рекомендуется оставить почву "отдохнуть" в течение двух недель.
За это время в почве активизируются полезные почвенные микроорганизмы.
Если у вас сроки для посадки рассады поджимают, можно пролить грунт раствором любого ЭМ-препарата.
ЭМ-препарат — это средство с эффективными микроорганизмами, включающими дрожжи, грибки, ферментирующие и молочнокислые бактерии, которые благоприятно влияют на почвенную микрофлору.
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