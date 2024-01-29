Неопытные дачники забывают: почву перед посадкой рассады надо обязательно пропарить. Попробуйте

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Для подготовки почвы, предназначенной для посева семян овощей и цветов на рассаду, важно провести тщательную пропарку, иначе рискуете подвергнуть всходы грибковым заболеваниям.

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Пропарка грунта:

Заготовленный на даче грунт необходимо хорошо пропарить.

Недостаточно пропаренная почва может привести к возникновению грибковых заболеваний у всходов.

Грунт на водяной бане:

Положите почву в дуршлаг над кастрюлей с водой (заполненной на четверть).

Вмешайте в почву сырую картошку и ставьте кастрюлю на плиту, кипятите 10-15 минут.

Проверьте готовность с помощью спички: если картошка мягкая, значит, грунт готов.

Отдых почвы после пропаривания:

После пропаривания рекомендуется оставить почву "отдохнуть" в течение двух недель.

За это время в почве активизируются полезные почвенные микроорганизмы.

Ускоренная подготовка почвы для рассады:

Если у вас сроки для посадки рассады поджимают, можно пролить грунт раствором любого ЭМ-препарата.

ЭМ-препарат — это средство с эффективными микроорганизмами, включающими дрожжи, грибки, ферментирующие и молочнокислые бактерии, которые благоприятно влияют на почвенную микрофлору.