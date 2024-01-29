Для тех, кто решил сам вырастить источник бодрости и энергии - лук-порей, - учтите эти советы

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Лук-порей нечасто появляется на грядках, чаще предпочитают его покупать в супермаркетах.

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Но если вы решили вырастить этот овощ самостоятельно, важно следовать требованиям для успешного культивирования.

Выбор сортов и время посева лука-порея:

Выбирайте раннеспелые сорта.

Планируйте посевные работы на вторую декаду марта, учитывая, что в открытый грунт порей высаживается в середине-конце мая, когда рассаде уже исполнилось 70 дней.

Пикировка и особенности рассады:

Рекомендуется выращивать рассаду без пикировки, сев его в отдельные емкости.

Используйте непрозрачные емкости из-за чувствительности порея к избытку света.

Учтите, что корень порея стержневой и длинный, поэтому емкости должны быть высокими.

Высадка в открытый грунт:

Создайте бороздки глубиной 15-20 сантиметров.

Перед посадкой подстригите корешки до 8-10 сантиметров.

Не беспокойтесь, если после пересадки лук-порей выглядит слабым — это естественный процесс.

Уход и поддержание роста: