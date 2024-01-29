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Для тех, кто решил сам вырастить источник бодрости и энергии - лук-порей, - учтите эти советы

1:23
Садоводство » Советы

Лук-порей нечасто появляется на грядках, чаще предпочитают его покупать в супермаркетах.

Для тех, кто решил сам вырастить источник бодрости и энергии - лук-порей, - учтите эти советы
Фото: commons.wikimedia. org by Biso is licensed under public domain

Но если вы решили вырастить этот овощ самостоятельно, важно следовать требованиям для успешного культивирования.

Выбор сортов и время посева лука-порея:

  • Выбирайте раннеспелые сорта.
  • Планируйте посевные работы на вторую декаду марта, учитывая, что в открытый грунт порей высаживается в середине-конце мая, когда рассаде уже исполнилось 70 дней.

Пикировка и особенности рассады:

  • Рекомендуется выращивать рассаду без пикировки, сев его в отдельные емкости.
  • Используйте непрозрачные емкости из-за чувствительности порея к избытку света.
  • Учтите, что корень порея стержневой и длинный, поэтому емкости должны быть высокими.

Высадка в открытый грунт:

  • Создайте бороздки глубиной 15-20 сантиметров.
  • Перед посадкой подстригите корешки до 8-10 сантиметров.
  • Не беспокойтесь, если после пересадки лук-порей выглядит слабым — это естественный процесс.

Уход и поддержание роста:

  • В начале июня посадки начнут активный рост, выровнявшись с уровнем земли.
  • Окультуривайте регулярно и, по мере роста, поднимайте втулку от туалетной бумаги, чтобы обеспечить растению комфорт.
  • Добавьте слой скошенной травы между рядами в качестве мульчи для защиты.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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