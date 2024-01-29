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Какие деревья ни в коем случае нельзя белить и в течение какого времени: не ошибитесь

1:01
Садоводство » Деревья и кустарники

Эксперты садоводства делятся советами по тому, какие деревья на участке не стоит белить весной. Многие садоводы допускают ошибку, беля всю зелень на своем участке известью, что может нанести вред определенным деревьям.

Какие деревья ни в коем случае нельзя белить и в течение какого времени: не ошибитесь
Фото: flickr. com by brionv from San Francisco, United States is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Процедура белильной обработки предназначена для защиты от вредителей и солнечных ожогов, однако для молодых деревьев и саженцев она может принести больше вреда, чем пользы. Такие растения имеют недостаточно огрубевшую поверхность стволов, и применение извести может оказаться таким же вредным, как и применение других активных химических веществ.

Опытные дачники настоятельно рекомендуют проводить белильную обработку деревьев, которым уже исполнилось более 3 лет. Кроме того, деревья с заметными повреждениями коры или стволов, будь то физические или грибковые, также лучше оставить без вмешательства. В первую очередь необходимо вылечить все повреждения, а применять процедуру белильной обработки рекомендуется в следующем сезоне.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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