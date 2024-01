Какие деревья ни в коем случае нельзя белить и в течение какого времени: не ошибитесь

Your browser does not support the audio element.

Эксперты садоводства делятся советами по тому, какие деревья на участке не стоит белить весной. Многие садоводы допускают ошибку, беля всю зелень на своем участке известью, что может нанести вред определенным деревьям.

Фото: flickr. com by brionv from San Francisco, United States is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license