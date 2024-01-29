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Народные копеечные средства от вредителей на овощных грядках: собрали воедино много советов

2:19
Садоводство » Вредители и болезни

Опытные садоводы и огородники собрали ценные советы, которыми делятся с вами. Вот небольшая подборка этих мудростей — сохраняйте!

Народные копеечные средства от вредителей на овощных грядках: собрали воедино много советов
Фото: commons.wikimedia. org by H. Zell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Подсолнечник на огуречной грядке: Если посадить подсолнечник на грядке с огурцами, это способствует увеличению урожайности и продолжительности плодоношения огурцов.

Распределение яблонь и вишен: Яблони и вишни лучше сажать на значительное расстояние друг от друга, так как корни этих деревьев могут взаимодействовать негативно друг с другом.

Посадка пижмы или полыни под яблонями послужит защитой от плодожорки. Также бузина может эффективно защищать сад от вредителей.

Защита от тли: В случае нападения тли на огурцы, можно приготовить настой, залить стаканом золы кипятком, дать настояться пару часов, развести в пяти литрах воды и опрыскать растения.

Полив растений с учетом корневой системы: Растения с небольшими корнями и крупными листьями, такие как редис, салат, огурцы, капуста и кабачки, требуют больше воды.

Бархатцы против тли: Настой бархатцев эффективен против тли. Растения следует срезать в период цветения, сушить в тени. Затем полведра сухих бархатцев следует залить ведром воды, настаивать двое суток и опрыскивать пораженные растения, добавив мыльную стружку.

Отвар дельфиниума против вредителей: Отвар и настой стеблей и корней дельфиниума эффективно уничтожают тлю, гусениц и листогрызущих жуков. Для приготовления отвара следует взять 400 г листьев, залить теплой водой ведро, дать настояться сутки, добавить немного мыльной стружки и опрыскивать поврежденные растения.

Отпугивание бабочек-капустниц: Бабочки-капустницы не любят запах ноготков (календулы) и ботвы томатов. Посадка этих растений в междурядьях капусты может предотвратить их появление на грядках.

Одуванчик против тли: Одуванчик — еще одно средство от тли. 400 г листьев одуванчика залейте ведром теплой воды, дайте настояться сутки, добавьте немного мыльной стружки и опрыскивайте.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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