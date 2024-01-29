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Груши оказались терпкими, горькими и безкусными - почему? Советы, на что обратить внимание, - внутри

1:35
Садоводство » Плодовые

Иногда первые плоды предпочтенного сорта груши могут разочаровывать своим вкусом. Несмотря на здоровое состояние дерева при покупке и правильный выбор сорта, сам вкус плодов может не соответствовать ожиданиям.

Груши оказались терпкими, горькими и безкусными - почему? Советы, на что обратить внимание, - внутри
Фото: commons.wikimedia. org by Unuplusunu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Возможно, причина горечи в фруктах кроется в особенностях подвоя и прививки.

Одна из читательниц задала вопрос:

"Летом, дождавшись первого урожая ранней груши, я была разочарована: плоды оказались терпкими, горькими и лишены вкуса. Почему так произошло?"

Грушу в основном прививают на два типа подвоев: на айву и на дичку. Если подвой — дичка, то плоды обычно сладкие, маслянистые и без крупинок. В случае, если используется айва в качестве подвоя, плоды могут иметь терпкий вкус, с горчинкой и крупинками. Айву предпочтительно использовать для прививки поздних сортов, чей вкус после хранения не поддается этим отрицательным характеристикам.

Недобросовестные продавцы, к сожалению, не всегда уделяют должное внимание выбору подвоев, что может привести к тому, что даже ранние сорта груш могут быть привиты на айву. В таких случаях покупатели остаются недовольными, ища причину терпкости и горечи в плодах.

Для начинающих садоводов, выбирающих готовые саженцы, важно обратить внимание на корневую систему. Стержневидная и напоминающая тонкую морковь корневая система говорит о том, что подвой — дичка, а лохматая и мочковатая корневая система свидетельствует о том, что используется айва в качестве подвоя.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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