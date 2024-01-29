Таблица правильных расстояний между посадками разнорослых помидоров: свободно дышать всем надо

При проведении посадки томатов в открытый грунт ключевым моментом является определение оптимального расстояния между растениями, что способствует их здоровому росту и плодоношению.
Эти помидоры обладают высокой урожайностью и на одном стебле могут образовываться до 10 плодовых кистей.
Такая посадка обеспечивает каждому кусту достаточное освещение, что в свою очередь способствует получению урожая до 8 кг.
Из-за их компактного размера, можно использовать шахматную посадку, что позволяет разместить 10 кустов на 1 квадратном метре земли.
Эти рекомендации обеспечивают оптимальное расстояние, необходимое для здоровья и эффективного роста томатных растений в открытом грунте.
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