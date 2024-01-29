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Таблица правильных расстояний между посадками разнорослых помидоров: свободно дышать всем надо

1:20
Садоводство » Овощи

При проведении посадки томатов в открытый грунт ключевым моментом является определение оптимального расстояния между растениями, что способствует их здоровому росту и плодоношению.

Таблица правильных расстояний между посадками разнорослых помидоров: свободно дышать всем надо
Фото: commons.wikimedia. org by Brahim fadel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалисты рекомендуют следующие параметры для разных типов томатов:

Высокорослые томаты:

  • Расстояние между кустами: 70-80 см.
  • Расстояние между рядами: 1 м.

Эти помидоры обладают высокой урожайностью и на одном стебле могут образовываться до 10 плодовых кистей.

Среднерослые томаты:

  • Расстояние между кустами: 50-60 см.
  • Расстояние между рядами: 70-80 см.

Такая посадка обеспечивает каждому кусту достаточное освещение, что в свою очередь способствует получению урожая до 8 кг.

Низкорослые томаты:

  • Расстояние между кустами: 30 см.
  • Расстояние между рядами: 50 см.

Из-за их компактного размера, можно использовать шахматную посадку, что позволяет разместить 10 кустов на 1 квадратном метре земли.

Эти рекомендации обеспечивают оптимальное расстояние, необходимое для здоровья и эффективного роста томатных растений в открытом грунте.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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