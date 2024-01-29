Таблица правильных расстояний между посадками разнорослых помидоров: свободно дышать всем надо

1:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

При проведении посадки томатов в открытый грунт ключевым моментом является определение оптимального расстояния между растениями, что способствует их здоровому росту и плодоношению.

Фото: commons.wikimedia. org by Brahim fadel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Специалисты рекомендуют следующие параметры для разных типов томатов:

Высокорослые томаты:

Расстояние между кустами: 70-80 см.

Расстояние между рядами: 1 м.

Эти помидоры обладают высокой урожайностью и на одном стебле могут образовываться до 10 плодовых кистей.

Среднерослые томаты:

Расстояние между кустами: 50-60 см.

Расстояние между рядами: 70-80 см.

Такая посадка обеспечивает каждому кусту достаточное освещение, что в свою очередь способствует получению урожая до 8 кг.

Низкорослые томаты:

Расстояние между кустами: 30 см.

Расстояние между рядами: 50 см.

Из-за их компактного размера, можно использовать шахматную посадку, что позволяет разместить 10 кустов на 1 квадратном метре земли.

Эти рекомендации обеспечивают оптимальное расстояние, необходимое для здоровья и эффективного роста томатных растений в открытом грунте.

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