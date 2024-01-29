Помидоры с кулачище: чем полить будущий урожай, чтоб выглядеть героем в глазах соседей

Для обеспечения обильного урожая томатов необходимо акцентировать внимание на правильном подкорме рассады еще на стадии выращивания. Существует доступное средство, доступное в аптеках, которое способствует насыщению ростков полезными элементами.
Это средство — йод. Для подготовки раствора рекомендуется использовать одну каплю йода на три литра воды. Полученным раствором следует обработать рассаду до ее пересадки в открытый грунт.
Такая обработка способствует образованию множества завязей, а плоды, в свою очередь, приобретут более крупные размеры и раньше достигнут созревания. Такой подход к подкормке рассады является важным этапом в обеспечении успешного роста и развития томатных растений.
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