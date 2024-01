Полезные качества моркови сохраняются просто: не только для еды, но и для чая, и для... загара. Пробуйте

Your browser does not support the audio element.

Какая морковь считается самой полезной? Научные исследования подтверждают, что наилучшей является морковь, обладающая максимальной длиной и яркостью, так как именно в таких корнях содержится больше каротина.

Фото: flickr. com by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license