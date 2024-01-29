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Полезные качества моркови сохраняются просто: не только для еды, но и для чая, и для... загара. Пробуйте

1:10
Садоводство » Овощи

Какая морковь считается самой полезной? Научные исследования подтверждают, что наилучшей является морковь, обладающая максимальной длиной и яркостью, так как именно в таких корнях содержится больше каротина.

Полезные качества моркови сохраняются просто: не только для еды, но и для чая, и для... загара. Пробуйте
Фото: flickr. com by Jeremy Keith from Brighton & Hove, United Kingdom is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако следует помнить, что все потенциально вредные вещества, попадающие в морковь из удобрений, сконцентрированы в верхней части корня. Поэтому, при очистке моркови, рекомендуется удалить верхушку.

Важно знать, что в процессе хранения моркови в течение двух месяцев, уровень сахарозы и витаминов уменьшается на половину. 

Но эти витамины не исчезают при сушке. Таким образом, для сохранения полезных свойств можно приготовить сушеную морковь и использовать ее для приготовления чая.

Интересный факт: не обязательно специально заготавливать морковь для сушки, можно использовать оставшийся после приготовления сока жмых. Распределите его на противне, дайте высохнуть, и затем заваривайте как обычный чай.

Сушеный жмых моркови также может быть полезен при создании морковного масла для загара. Просто залейте жмых растительным маслом и дайте настояться в течение 21 дня.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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