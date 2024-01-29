Полезные качества моркови сохраняются просто: не только для еды, но и для чая, и для... загара. Пробуйте

Какая морковь считается самой полезной? Научные исследования подтверждают, что наилучшей является морковь, обладающая максимальной длиной и яркостью, так как именно в таких корнях содержится больше каротина.
Однако следует помнить, что все потенциально вредные вещества, попадающие в морковь из удобрений, сконцентрированы в верхней части корня. Поэтому, при очистке моркови, рекомендуется удалить верхушку.
Важно знать, что в процессе хранения моркови в течение двух месяцев, уровень сахарозы и витаминов уменьшается на половину.
Но эти витамины не исчезают при сушке. Таким образом, для сохранения полезных свойств можно приготовить сушеную морковь и использовать ее для приготовления чая.
Интересный факт: не обязательно специально заготавливать морковь для сушки, можно использовать оставшийся после приготовления сока жмых. Распределите его на противне, дайте высохнуть, и затем заваривайте как обычный чай.
Сушеный жмых моркови также может быть полезен при создании морковного масла для загара. Просто залейте жмых растительным маслом и дайте настояться в течение 21 дня.
Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.