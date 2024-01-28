Качественные удобрения своими руками из подручных средств, которые на выброс в мусорку: 6 рецептов

Подготовка удобрений для растений собственными силами может быть простым и эффективным способом обеспечить растения необходимыми питательными элементами.
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Вот шесть домашних удобрений, рекомендованных специалистами:
Древесная зола:
В жидкой форме: Наполните ведро золой на 1/10 объема и заливайте горячей водой до верха. Настаивайте 2 суток, процедите и используйте. В сухом виде: Используйте для опудривания клубники после цветения или добавьте в лунки при посадке перца, картошки и помидоров.
Яичная скорлупа:
Мелко измельчите около 100 г скорлупы, залейте 1 л кипятка, накройте и оставьте на неделю.
Разводите перед использованием водой (1:3) для лучшего усвоения.
Старый хлеб:
Возьмите 2/3 хлеба, заливайте теплой водой, прикройте грузом и оставьте в темном месте на неделю.
Перед использованием разводите водой (1:3) и применяйте в период роста, цветения и плодоношения.
Картофельный отвар:
Сохраняйте воду после варки картошки.
Остывшую воду использовать для подкормки комнатных растений, рассады и огородных культур.
Спитой чай:
Заваривайте 2 ч.л. сухих чайных листьев в 500 мл воды, настаивайте 2 дня.
Процедите настой и используйте для подкормки рассады, добавляя 1 ст.л. на каждый сеянец.
Луковая шелуха:
Для раствора используйте 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка.
Она обладает антимикробными свойствами, обогащает растения микроэлементами и стимулирует их рост.
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