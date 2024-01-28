Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обнаружили негативное влияние людей на поведение красноухих черепах
Вернуться к корням: почему за кожей головы нужно ухаживать так же тщательно, как и за волосами
Инфекционист Поздняков рассказал, что вылечить герпес полностью невозможно
Нужно правильно заряжать телефон в автомобиле, чтобы он не вышел из строя
Вторая кожа: легкие увлажняющие кремы для лица на лето
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Автоэксперты развеяли мифы о надежности и экономичности МКПП
Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты

Качественные удобрения своими руками из подручных средств, которые на выброс в мусорку: 6 рецептов

1:38
Садоводство » Советы

Подготовка удобрений для растений собственными силами может быть простым и эффективным способом обеспечить растения необходимыми питательными элементами.

Качественные удобрения своими руками из подручных средств, которые на выброс в мусорку: 6 рецептов
Фото: commons.wikimedia. org by Nein Arimasen is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вот шесть домашних удобрений, рекомендованных специалистами:

Древесная зола:

  • В жидкой форме: Наполните ведро золой на 1/10 объема и заливайте горячей водой до верха. Настаивайте 2 суток, процедите и используйте.
    В сухом виде: Используйте для опудривания клубники после цветения или добавьте в лунки при посадке перца, картошки и помидоров.

Яичная скорлупа:

  • Мелко измельчите около 100 г скорлупы, залейте 1 л кипятка, накройте и оставьте на неделю.
  • Разводите перед использованием водой (1:3) для лучшего усвоения.

Старый хлеб:

  • Возьмите 2/3 хлеба, заливайте теплой водой, прикройте грузом и оставьте в темном месте на неделю.
  • Перед использованием разводите водой (1:3) и применяйте в период роста, цветения и плодоношения.

Картофельный отвар:

  • Сохраняйте воду после варки картошки.
  • Остывшую воду использовать для подкормки комнатных растений, рассады и огородных культур.

Спитой чай:

  • Заваривайте 2 ч.л. сухих чайных листьев в 500 мл воды, настаивайте 2 дня.
  • Процедите настой и используйте для подкормки рассады, добавляя 1 ст.л. на каждый сеянец.

Луковая шелуха:

  • Для раствора используйте 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка.
  • Она обладает антимикробными свойствами, обогащает растения микроэлементами и стимулирует их рост.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу

Некоторые водители считают, что заправка автомобиля до полного бака может быть рискованной, тогда как другие видят в этом преимущества.

Руководитель автосервиса объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Какими на самом деле должны быть обороты двигателя на холостом ходу
Новая Конфедерация США набирает обороты: Техасу выслали подкрепление с тяжёлым вооружением
Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией
Новая эра в сфере обороны США и Аргентиной: как мимо Киева проплыли F-16 Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
Октановое число и марка топлива: почему мифы о качестве бензина АИ-92 и АИ-95 не выдерживают проверки экспертов
5 свежих марок для ухода за волосами: против потери, сухости и утраты блеска
Британская картофельная запеканка: простой и очень вкусный рецепт
Британская картофельная запеканка: простой и очень вкусный рецепт
Последние материалы
Вернуться к корням: почему за кожей головы нужно ухаживать так же тщательно, как и за волосами
Качественные удобрения своими руками из подручных средств, которые на выброс в мусорку: 6 рецептов
Инфекционист Поздняков рассказал, что вылечить герпес полностью невозможно
Нужно правильно заряжать телефон в автомобиле, чтобы он не вышел из строя
Вторая кожа: легкие увлажняющие кремы для лица на лето
Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка
Автоэксперты развеяли мифы о надежности и экономичности МКПП
Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
Простой и эффективный народный метод проращивания семян заменит дорогостоящие препараты
Диетолог Иванов заявил, что финики способствуют снижению холестерина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников