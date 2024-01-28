Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка

Появление стрелок у лука существенно влияет на качество будущего урожая, делая луковицы непригодными для долгосрочного хранения и неправильно формирующимися. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется предварительная обработка севка.
Процесс подготовки лука начинается с замачивания севка в специальном растворе. Создание подходящего раствора просто: в литре теплой воды достаточно растворить одну чайную ложку пищевой соды.
Далее, подготовленные луковицы помещаются в полученный раствор, где они выдерживаются в течение часа. После этого можно приступать к посеву. Эта процедура эффективно снижает риск стрелкования, обеспечивая более качественное формирование луковиц и улучшая перспективы для будущего урожая.
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