Урожай лука, которого не ожидали, получите от использования копеечного средства при замачивании севка

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Появление стрелок у лука существенно влияет на качество будущего урожая, делая луковицы непригодными для долгосрочного хранения и неправильно формирующимися. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется предварительная обработка севка.

Фото: commons.wikimedia. org by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Процесс подготовки лука начинается с замачивания севка в специальном растворе. Создание подходящего раствора просто: в литре теплой воды достаточно растворить одну чайную ложку пищевой соды.

Далее, подготовленные луковицы помещаются в полученный раствор, где они выдерживаются в течение часа. После этого можно приступать к посеву. Эта процедура эффективно снижает риск стрелкования, обеспечивая более качественное формирование луковиц и улучшая перспективы для будущего урожая.