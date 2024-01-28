Растрескивание помидоров случается из-за другого совета по его эффективному выращиванию

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Проблема растрескивания томатов является довольно распространенным явлением, которое может значительно повлиять на качество урожая. Для успешного ухода за растениями и предотвращения этой проблемы важно предварительно изучить ее причины. Разрушения не только визуально портят внешний вид плодов, но и создают условия для возможного проникновения различных инфекций.

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Специалисты рекомендуют регулярный полив растений. Несмотря на то, что томат считается относительно устойчивым к засухе, он требует высокого уровня влажности. Важно избегать сильного пересыхания почвы, так как резкая смена сухого периода на влажный может привести к образованию трещин. Для оптимального увлажнения почвы рекомендуется использование капельного полива и мульчирование грядок.

Пасынкование и удаление листьев в период плодоношения также играют важную роль в предотвращении растрескивания. Советуется постепенно удалять часть зеленой массы, чтобы растение могло направить свою энергию на созревание плодов. Однако следует быть осторожным и проводить этот процесс постепенно, чтобы избежать перераспределения влаги, что может привести к трещинам в плодах.

Создание оптимального микроклимата также играет роль в предотвращении растрескивания томатов, особенно в теплицах. Регулярное проветривание помещения и защита растений от сильного солнца с использованием агроволокна помогут создать благоприятные условия для роста и развития.

Необходимо учитывать, что некоторые сорта томатов, такие как розовоплодные и желтоплодные с нежной кожицей, могут быть более предрасположены к растрескиванию.